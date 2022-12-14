Chiếc máy cày đang di chuyển trên quốc lộ qua Nghệ An bất ngờ bị lật xuống mương nước ven đường dẫn đến một người đàn ông tử vong thương tâm.

Thông tin từ Zing News, theo lãnh đạo UBND xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An), sáng 14/9, ông N.Q.T. (55 tuổi, trú xã Thanh Xuân) lái máy cày chạy trên quốc lộ 46. Khi chạy đến đoạn qua thôn Nam Thượng, xã Ngọc Sơn, chiếc máy cày lật xuống mương nước ven đường.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Zing News

Theo báo Tiền Phong, vụ tai nạn khiến ông T. mắc kẹt ở vị trí lái, bị thương nặng ở phần đầu. Chiếc máy cày bị hư hỏng, phần mái che tự chế biến dạng.

Mặc dù người dân phát hiện đưa đi bệnh viện nhưng do vết thương nặng, ông T. tử vong sau đó.

Đau lòng chuyện vợ qua đời, người đàn ông gieo mình tự vẫn xuống sông tại Long An Thi thể vớt lên là ông N.V.T (66 tuổi, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An), hiện ông đã được đưa về với gia đình để tiến hành an táng.

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