Thi thể vớt lên là ông N.V.T (66 tuổi, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An), hiện ông đã được đưa về với gia đình để tiến hành an táng.
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Theo thông tin từ báo Dân Việt vào chiều 13/12, Công an huyện Châu Thành (Long An) cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, người dân cùng gia đình đã tìm vớt được thi thể của ông N.V.T ( (66 tuổi, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Bình Quới, huyện Châu Thành, Long An), trôi cách điểm cầu Kỳ Son hơn 10m.
Cơ quan chức năng tiến hành làm thủ tục bàn giao cho thân nhân lo hậu sự.
Khoảng 14 giờ cùng ngày, ông T lấy xe đạp rời khỏi nhà ở ấp Kỳ Châu, xã Bình Quới. Sau đó, ông T đạp xe theo hướng xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành.
Đến giữa dốc cầu Kỳ Son, ông dựng xe vào lề, bỏ lại đôi dép và cái nón lá rồi lên lan can nhảy xuống cầu tự tử.