Thông tin MỚI vụ con gái phóng hỏa nhà mẹ: Sau 2 cuộc phẫu thuật cấy ghép da, sức khỏe của người mẹ vẫn đang rất yếu

"Mẹ tôi không nói chuyện được, cũng không ăn được, phải truyền thức ăn qua ống sonde dạ dày. Sức khỏe mẹ tôi rất yếu…", anh Điển buồn bã.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống, liên quan đến vụ 3 cô con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên do mâu thuẫn đất đai, mới đây, trao đổi với mọi người anh Đỗ Văn Điển (con trai thứ hai của bà Vũ Thị Đ. - nạn nhân bị 3 cô con gái đổ xăng đốt nhà) cho biết: Sau gần 1,5 tháng điều trị, mẹ anh đã trải qua vài lần phẫu thuật ghép da tại Viện Bỏng Quốc gia, tuy nhiên sức khỏe bà Đ. vẫn rất yếu.

Trước đó, theo thông tin Zing News đã đang tải do mâu thuẫn trong việc chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 cô con gái của bà Đ. mang theo can xăng đến nhà mẹ đẻ ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, chị Đỗ Thị Điểm (sinh năm 1988, con gái thứ 2 của bà Đ.) đổ xăng ra phòng khách rồi châm lửa đốt cháy khiến bà Đ. cùng 3 người con gái bị bỏng. Bốn người sau đó được đưa tới Viện Bỏng Quốc gia để điều trị.

Cũng theo anh Điển, đến hiện tại, gia đình vẫn giấu bà Đ. chuyện hai người con gái đã tử vong.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe của mẹ, anh Điển cho biết ngày 29/11, mẹ anh bắt đầu được phẫu thuật ghép da tự thân. Đến nay, bà Đ. đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật ghép da.

Bà Đ. thời điểm được người dân giải cứu - Ảnh: Zing News

"Bác sĩ nói mẹ tôi sẽ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ghép da nữa. Bà mới trải qua 2 cuộc phẫu thuật, khi nào sức khỏe có tiến triển mới có thể làm những lần tiếp theo", anh Điển cho biết.

Trước đó, anh Điển chia sẻ hôm mẹ anh nhập viện, bác sĩ chẩn đoán bà Đ. bị bỏng nặng, tiên lượng xấu. Do bị bỏng sâu và nhiễm trùng, bà Đ. phải lọc máu, truyền thuốc 24/24h. Mỗi ngày điều trị tại bệnh viện chi phí lên tới vài chục triệu đồng. Để có tiền để cứu mẹ, gia đình phải vay mượn nhiều nơi để chạy chữa. Tiền viện phí lên tới hơn 400 triệu đồng.

Theo lãnh đạo xã Trung Hòa, bà Đ. sinh được 3 con gái và một con trai. Trước đó, gia đình đã thống nhất chia cho 3 cô con gái mỗi người một mảnh đất trong ngõ. Mảnh đất ngoài mặt đường chia cho con trai. Các bên đã đồng ý ký vào biên bản thỏa thuận.

Sau đó, 3 con gái đến nhà bà Đ. đòi thêm một suất đất ở ngoài mặt đường. Bà Đ. không đồng ý, nên 2 bên nhiều lần xảy ra cãi vã.

Ngày 18/11, người con gái cả của bà Đ. (sinh năm 1982) tử vong do bị bỏng nặng. Đến ngày 27/11, người con gái thứ 2 cũng đã tử vong. Người con gái út đang điều trị tại bệnh viện.