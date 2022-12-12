Cú va chạm giữa xe máy và ôtô đầu kéo trên quốc lộ 1, không may nó đã khiến nữ sinh lớp 9 tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Zing News vào khoảng 11h ngày 12/12, người đàn ông ngoài 60 tuổi lái xe máy mang biển số 63V1-5031 chở theo cháu gái khoảng 15 tuổi trên quốc lộ 1, hướng Tiền Giang đi TP.HCM.

Đến khu vực ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành (Tiền Giang), người đàn ông rẽ trái qua đường và xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển số 29C-519.28 chạy cùng chiều.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Zing News

Cú va chạm khiến người đàn ông văng ra ngoài, còn cháu gái lọt vào gầm xe đầu kéo và tử vong tại chỗ.

Thông tin từ báo Giao Thông, “Người lái xe máy là ông nội, đi rước cháu gái đang học lớp 9 về nhà thì không may gặp nạn”, người thân cho biết.

Công an huyện Châu Thành đã đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Xúc động với tâm thư của luật sư Nguyễn Anh Thơm tiễn đưa bé V.A lần cuối trước khi về với cửa Phật Liên quan đến vụ việc của bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong thương tâm ở TP.HCM, mới đây luật sư Nguyễn Anh Thơm đã có đôi lời chia sẻ gửi gắm đến bị hại cũng như hứa hẹn sẽ khiến cho những kẻ thủ ác phải chịu hình phạt thích đáng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-nu-sinh-lop-9-thiet-mang-sau-cu-va-cham-manh-voi-xe-au-keo-534208.html