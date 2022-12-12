Thương tâm nữ sinh lớp 9 thiệt mạng sau cú va chạm mạnh với xe đầu kéo

Xã hội 12/12/2022 16:22

Cú va chạm giữa xe máy và ôtô đầu kéo trên quốc lộ 1, không may nó đã khiến nữ sinh lớp 9 tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Zing News vào khoảng 11h ngày 12/12, người đàn ông ngoài 60 tuổi lái xe máy mang biển số 63V1-5031 chở theo cháu gái khoảng 15 tuổi trên quốc lộ 1, hướng Tiền Giang đi TP.HCM.

Đến khu vực ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành (Tiền Giang), người đàn ông rẽ trái qua đường và xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển số 29C-519.28 chạy cùng chiều.

Thương tâm nữ sinh lớp 9 thiệt mạng sau cú va chạm mạnh với xe đầu kéo - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Zing News 

Cú va chạm khiến người đàn ông văng ra ngoài, còn cháu gái lọt vào gầm xe đầu kéo và tử vong tại chỗ.

Thông tin từ báo Giao Thông, “Người lái xe máy là ông nội, đi rước cháu gái đang học lớp 9 về nhà thì không may gặp nạn”, người thân cho biết.

Công an huyện Châu Thành đã đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

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