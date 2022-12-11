Xúc động với tâm thư của luật sư Nguyễn Anh Thơm tiễn đưa bé V.A lần cuối trước khi về với cửa Phật

Theo một số bộ phận người dân theo dõi vụ việc từ ban đầu cho đến nay, đa phần họ đều cho rằng Thái xứng đáng có một bản án nặng hơn như vậy bởi anh này là cha ruột nhưng vẫn để cho mẹ ghẻ Quỳnh Trang đánh đập con mình. Thậm chí, trong một số thời điểm Thái cũng đã có tham gia vào tác động bạo lực đối với con của mình.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong đã chính thức khép lại được một quãng thời gian. Tuy nhiên, những dư âm để lại từ vụ việc vẫn kéo dài cho tận ngày hôm nay. Cụ thể như việc người dân vẫn không thể chấp nhận bản án quá nhẹ dành cho bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái là cha ruột của V.A.

Cũng góp mặt trong phiên tòa trong ngày hôm đó với tư cách là người đòi lại công bằng cho bị hại, luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng đã yêu cầu HĐXX chuyển tội danh của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái sang tội giết người nhưng không được chấp thuận.

Chính vì vậy, hành vi gọi điện nói Trang đừng đánh nữa là chưa đủ để khiến tội danh của Thái chỉ bị coi là "Hành hạ người khác".

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, luật sư này trong ngày tiễn đưa bé V.A về với của Phật cũng đã bày tỏ những lời vô cùng xúc động gửi đến bị hại, đồng thời cho biết sẽ nỗ lực đến cùng trong việc đòi lại công bằng cho nạn nhân vào phiên tòa phúc thẩm sắp tới đây.

Bài đăng của luật sư Nguyễn Anh Thơm trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó theo nguồn tin từ báo Tiền Phong vào chiều nay (25/11), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xử vụ ‘dì ghẻ’ hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong gây chấn động dư luận cả nước, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã chính thức tuyên án.

Bản án tuyên phạt mức án tử hình về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Hành hạ người khác” đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai). Tổng hợp hình phạt của bị cáo Trang là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TPHCM) bị tuyên phạt 3 năm tù cho tội "Hành hạ người khác" và 5 năm tù về tội "Che giấu tội phạm”. Tổng hợp hình phạt của bị cáo Thái là 8 năm tù.

HĐXX nhận định, pháp luật quy định không ai có quyền đánh đập người khác, nhất là đối với trẻ em. Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang chỉ vì lý do không được gia đình Thái đồng ý cho kết hôn, không được Thái cho sinh con mà đã hành hạ bé A suốt thời gian dài. Hành vi của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang là đê hèn, tàn nhẫn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và phải áp dụng hình phạt nặng nhất đối với bị cáo.

Người dân bày tỏ đồng tình với quyết tâm đưa vụ việc đến cùng của Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Ảnh: Chụp màn hình

Theo bản án, hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái sống chung như vợ chồng tại một căn hộ ở quận Bình Thạnh (TPHCM). Cùng sống chung với Thái và Trang là bé A (8 tuổi, con riêng của bị cáo Thái).

Từ ngày 7/12/2021 đến ngày 22/12/2021, Trang đã dùng tay, chân, cây gỗ, cây kim loại (là ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man cháu A bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày, nhiều giờ.

Từ 14h51 đến 18h06 ngày 22/12/2021, bà Trang dùng tay, chân và cây gỗ, đánh đập, đạp mạnh liên tục, dồn dập dã man vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của bé A khiến bé gái tử vong.

Chứng kiến người tình nhiều lần đánh đập, hành hạ con riêng của mình nhưng bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái không can ngăn mà còn tham gia đánh đập, hành hạ con gái mới 8 tuổi. Bị cáo Thái còn xóa toàn bộ dữ liệu của 4 camera trong căn hộ, nhằm che giấu hành vi phạm tội của người tình.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nói rằng vì bản thân nhu nhược nên đã không can ngăn người tình đánh đập bé A, gây ra vụ việc.

Bị cáo Trang cho biết, qua 11 tháng bị tạm giam, bị cáo đã ăn năn hối cải về hành vi của mình và xin HĐXX cho bị cáo cơ hội sống để ăn năn sám hối.