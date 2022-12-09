Cháy nhà ở Hải Phòng, 3 người tử vong thương tâm

Xã hội 09/12/2022 08:54

Người dân phát hiện khói bốc lên từ ngôi nhà lợp mái tôn, bị khóa bên trong nên dùng rìu phá cửa cứu người nhưng đã quá muộn khi cả 3 người đã tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ Zing News vào đêm 8/12, cơ quan chức năng phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 98 Khúc Thừa Dụ làm 3 người thiệt mạng và một người bị thương.

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Hiện trường xảy ra vụ cháy thương tâm - Ảnh: Báo VOV 

Cụ thể, trưa cùng ngày, lực lượng Phòng cháy chữa cháy, Công an quận Lê Chân tiếp nhận thông tin báo cháy tại nhà người phụ nữ tên N.T.L. ở phường Vĩnh Niệm nên tổ chức lực lượng dập lửa.

Khoảng 13h cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt. Cảnh sát phát hiện trong ngôi nhà có 3 thi thể.

Các nạn nhân tử vong gồm bà N.T.L. cùng vợ chồng ông L. (là hàng xóm). Ngoài ra, ông N.T.Đ. (63 tuổi, bạn vợ chồng ông L.) bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo VOV, một số nhân chứng gần đó cho biết trước khi xảy ra vụ cháy, mọi người nghe thấy tiếng tranh luận giữa bà N.T.L và ông N.T.Đ. Thấy vậy, vợ chồng ông L sang can ngăn. Sau đó, bà N.T.L đổ xăng cho xe máy dựng trong nhà trong khi ông L hút thuốc lá, vứt tàn thuốc gần đó nên không may làm ngọn lửa bùng phát.

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Lực lượng chức năng tiến hành điều tra vụ việc - Ảnh: Zing News 

Do ngôi nhà bà L được quây và lợp bằng tôn trên khu đất nông nghiệp nên khi vụ cháy xảy ra, phần mái tôn ngôi nhà nhanh chóng đổ sập. Lúc này, cổng nhà đang khoá trong nên mọi người không thoát ra được. Một người hàng xóm của bà N.T.L ngửi thấy mùi khét nên chạy sang, thấy cổng khóa đã dùng rìu phá cửa, cứu được ông Đ ra khỏi đám cháy. Còn bà N.T.L và vợ chồng ông L tử vong tại chỗ.

Đến tối 8/12, các cơ quan chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

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