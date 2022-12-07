Khoảng 6h ngày 7/12, một số người phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi tại khu vực gần cầu Thủ Thiêm 1, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo thông tin từ Zing News trong lúc đi dạo tại khu vực cầu Thủ Thiêm 1, quận Bình Thạnh (TP.HCM), người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên sông Sài Gòn.

Nạn nhân mặc áo thun màu đen, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân được xác định là người nhảy sông Sài Gòn trước đó 3 ngày, đang được gia đình tìm kiếm.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Công an quận Bình Thạnh đã đưa thi thể nam thanh niên lên bờ khám nghiệm. Đến hơn 9h, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác.

Trước đó theo báo Thanh Niên, khoảng 15 giờ ngày 6/12, tại khu vực cầu Thủ Thiêm 1 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), người dân đang tìm kiếm tung tích một nam thanh niên được cho là nhảy cầu vào đêm 5/12, thì bất ngờ phát hiện một thi thể nữ khác. Tại hiện trường, thi thể nữ là một người lớn tuổi, mặc áo màu đen.

Nhận tin báo, Công an Q.Bình Thạnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan có mặt lấy lời khai những người liên quan, đưa thi thể về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Bình Dương: Tài xế xe tải lấn làn đường tông xe máy khiến 2 người thương vong Chiếc xe tải bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều tông trực diện xe máy làm 2 người thương vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-a-tim-thay-thi-the-cua-nam-thanh-nien-sau-3-ngay-mat-tich-vi-nhay-song-sai-gon-532538.html