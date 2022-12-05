Quảng Trị: Xót xa hoàn cảnh của người cha nghèo bị điện giật tử vong thương tâm, để lại 4 đứa con thơ đang tuổi ăn học

Xã hội 05/12/2022 14:47

Mới đây trên địa bàn của tỉnh Quảng Trị đã xảy ra một trường hợp tử vong thương tâm khi một người đàn ông trong lúc sửa chữa đường dây điện bị hư đã bị điện giật.

Theo thông tin từ báo Dân Việt vào sáng 5/12, ông Hồ Văn Ka Rai - Chủ tịch UBND xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa có một người bị điện giật tử vong.

Theo đó, vào khoảng 17h30 ngày 4/12, ông Hồ Văn P. (SN 1982, trú thôn Ván Ri, xã Húc) trở về nhà, kết thúc một ngày làm rương rẫy. Lúc này, khi tay đang ướt nhưng ông P. lại bất cẩn đến bật cầu dao điện nên bị điện giật.

Phát hiện vụ việc, người dân đưa ông P đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến nhà động viên thăm hỏi gia đình.

Thông tin từ báo Đại Đoàn Kết cho biết thêm, gia đình ông P. thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng ông P. quanh năm làm nương rẫy, có 4 người con đang độ tuổi đến trường. Trước đó, năm 2020 mưa lũ khiến căn nhà nạn nhân ở bị hư hỏng nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã cùng các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình dựng lại căn nhà để che mưa che nắng.

Một lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị khuyến cáo, người dân cần hết sức cẩn thận khi sử dụng điện, đặc biệt là phải để tay khô khi chạm vào thiết bị điện, để tránh bị điện giật như trường hợp của ông P.

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