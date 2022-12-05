Sau khi dùng dao đâm ông Khánh và một người khác, Nguyễn Chí Cường (25 tuổi, ở Quảng Nam) đã bỏ trốn.

Theo thông tin từ Zing News vụ việc xảy ra khoảng 4h30 ngày 5/12 tại khu vực chợ Tam Dân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Người đàn ông bị một thanh niên đâm tử vong.

Thời điểm trên, Nguyễn Chí Cường (25 tuổi, người địa phương) đến quán nước ven đường tại khu chợ. Tại đây, nghi phạm bất ngờ dùng dao đâm ông Huỳnh Khánh (77 tuổi) gục tại chỗ, một người khác bị thương nhẹ.

Hiện trường xảy ra vụ án - Ảnh: Zing News

Ông Khánh được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm ngay sau khi gây án, Cường đã lấy xe máy tại quán nước bỏ trốn. Sau khi được công an và gia đình vận động, người này đã đầu thú và bị công an bắt giữ.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Phú Ninh, nghi phạm Cường có biểu hiện sử dụng chất kích thích trước khi gây án.

"Nghi phạm Cường có biểu hiện không bình thường do sử dụng chất kích thích. Cường và nạn nhân không có mâu thuẫn gì với nhau. Sau khi gây án, người này lấy xe máy bỏ chạy rồi đến gần nhà trưởng công an xã Tam Dân đầu thú và bị bắt giữ", vị này nói.

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