Liên quan đến vụ nữ sinh lớp tử vong sau va chạm với xe tải, mới đây lực lượng chức năng cho biết tài xế xe tải trong máu có nồng độ cồn.
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Theo nguồn tin từ báo Dân Việt vào sáng 1/12, Công an huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT khiến nữ sinh lớp 8 thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) tử vong dưới bánh xe ben chở cát.
Cụ thể, sau khi vụ TNGT xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành truy xuất camera an ninh trong khu vực đồng thời kiểm tra nồng độ cồn trong máu đối với tài xế xe ben là K'Trí (SN 1997), trú thôn Ma Ran, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).
Kết quả 3 lần kiểm tra nồng độ cồn trong máu của tài xế này lần lượt cho kết quả là: 1,315mg/l – 0,171mg/l – 0,173mg/l. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra bằng lái xe và test nhanh cho kết quả âm tính với ma túy.
Làm việc với công an, tài xế K'Trí cho biết, trước đó có uống uống rượu vào đêm 30/11. Khoảng 7h sáng 1/12, K'Trí có đến Công ty TNHH Tú Lộc Thọ ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương(Lâm Đồng) để nhận nhiệm vụ điều khiển xe ô tô tải BKS 49C-268.08 xuôi quốc lộ 27 xuống chở cát tại huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận).
Cũng theo tài xế K'Trí, khi đang trên đường từ Ninh Thuận - Lâm Đồng và đến Km 239+350m Quốc lộ 27 thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 85G1-024.23 do chị Nguyễn Thị Vạn (SN 1986), trú xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) điều khiển. Lúc này, chị Vạn chở theo con gái là N.T.L lưu thông từ đường bê tông ra quốc lộ 27 rồi chuyển sang làn đường sát dải phân cách.
Do không giảm tốc độ và xử lý tình huống không kịp thời nên phần đầu bên phải xe tải va chạm phía sau xe máy. Cú va đập đã khiến nữ sinh Nguyễn Thùy L. ngã xuống mặt đường tử vong tại chỗ.
Được biết, khi xảy ra tai nạn trên xe ben 49C-268.08 chở 13 khối cát không có giấy tờ chứng minh hợp pháp để vận chuyển về Đơn Dương (Lâm Đồng).
Trước đó theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 9h20’ sáng cùng ngày trên Quốc lộ 27 qua địa phận khu phố 8, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn. Thời điểm đó, chiếc xe ôtô tải BKS 49C-268.08 do K’Trí (SN 1997, trú ở xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) cầm lái chạy từ phía TP Phan Rang – Tháp Chàm ngược lên hướng Tây.
Khi đến lý trình nêu trên, chiếc xe tải đã tông vào xe máy BKS 85G1-024.23 chạy cùng chiều ở phía trước do bà Nguyễn Thị Vạn (SN 1986, trú ở xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) điều khiển, chở con gái là Nguyễn Thùy L (SN 2009). Sau cú va đập, L ngã xuống mặt đường tử vong tại chỗ.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Sơn đang điều tra nguyên nhân để xử lý theo quy định pháp luật.