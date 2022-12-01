Xe gắn máy do mẹ chở con đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị xe tải tông từ phía đằng sau khiến nữ sinh lớp 8 tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào khoảng 9 giờ 20 ngày 1/12, tại Km 239+350m quốc lộ 27, thuộc thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, xảy ra vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh lớp 8 tử vong tại chỗ.

Cụ thể vào thời điểm trên, em NTL (sinh năm 2009, học sinh lớp 8 trường Nguyễn Trường Tộ) được mẹ là chị NTV (36 tuổi) chở trên xe máy 85F1-02... lưu thông trên quốc lộ 27 theo hướng Ninh Thuận đi Lâm Đồng.

Khi đến đoạn đường trên, xe máy của chị V bất ngờ va chạm với xe ben 49C-268 08 do tài xế Ka Trí (25 tuổi, ngụ ở huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) điều khiển chạy cùng chiều.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm hậu quả của vụ va chạm khiến em N.T.T.L. (14 tuổi) học sinh lớp 8 của một trường THCS trên địa bàn tử vong tại chỗ. Còn người mẹ thì bị thương nhẹ...

Nhiều người chứng kiến cảnh nữ sinh bị chết thảm dưới bánh xe tải, đã không cầm được nước mắt...

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT chết người, các cơ quan chức năng huyện Ninh Sơn và tỉnh Ninh Thuận có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ TNGT để điều tra làm rõ theo quy định pháp luật…

Người dân địa phương cho biết, thời gian qua, lượng xe ben chở cát lưu thông qua địa bàn tăng đột biến. Nhiều phương tiện phóng nhanh, bấm còi in ỏi khiến người đi đường khiếp sợ phải tấp vào lề để tránh né...

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