Vụ bé gái 8 bị bạo hành tử vong ở TP.HCM: Gia đình bé V.A kháng cáo với hình phạt dành cho Nguyễn Kim Trung Thái, quyết đòi lại công lý đến cùng cho bị hại

Xã hội 01/12/2022 05:54

Mới đây phía gia đình của cháu Vân Anh đã xác nhận sẽ tìm lại công lý cho cháu đến cùng khi quyết định kháng cáo bản án dành cho Nguyễn Kim Trung Thái.

Đã 5 ngày trôi qua kể từ ngày tòa án sơ thẩm vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ Quỳnh Trang và cha ruột Nguyễn Kim Trung Thái hành hạ dẫn đến tử vong kết thúc. Tại đây, những kẻ thủ ác cuối cùng cũng đã phải đền tội với một bản án xứng đáng. 

Cụ thể trước đó theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ đã đưa tin cho biết, hội đồng xét xử cho rằng tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong hồ sơ vụ án.

Vụ bé gái 8 bị bạo hành tử vong ở TP.HCM: Gia đình bé V.A kháng cáo với hình phạt dành cho Nguyễn Kim Trung Thái, quyết đòi lại công lý đến cùng cho bị hại - Ảnh 1
Vụ bé gái 8 bị bạo hành tử vong ở TP.HCM: Gia đình bé V.A kháng cáo với hình phạt dành cho Nguyễn Kim Trung Thái, quyết đòi lại công lý đến cùng cho bị hại - Ảnh 2
Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Do đó, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái phạm tội như cáo trạng truy tố.

Theo đó, cháu N.T.V.A. là con ruột của Nguyễn Kim Trung Thái và chị Nguyễn Thị Hạnh.

Tháng 8/2020, Thái và chị Hạnh ly hôn, Thái được quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cháu A.

Tháng 9/2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đến sống chung như vợ chồng với Thái và cháu A. tại căn hộ ở quận Bình Thạnh.

Trong quá trình chung sống, Trang nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, ống nối của máy hút bụi đánh đập, hành hạ dã man với cháu A. bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày, nhiều giờ.

Trang nhiều lần đánh cháu A. trong tình trạng không mặc quần áo, giơ hai tay lên cao...

Thái chứng kiến Trang đánh cháu A. nhưng không can ngăn mà còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập cháu A.

Ngày 22/12/2021, Thái đi làm còn cháu A. ở nhà với Trang để học online. Trang đã dùng cây gỗ đánh mạnh, liên tiếp vào người cháu A.

Khi mỏi tay Trang đổi sang tay khác, mang bao tay đánh tiếp. Mặc dù lúc này cháu A. có rất nhiều vết thương khác. Khi cháu A. né tránh, Trang dùng dây trói hai tay chân cháu A. lại tiếp tục đánh. Khi cháu ngã xuống sàn, Trang tiếp tục đánh mạnh, liên tục vào cháu.

15h cùng ngày, Thái xem camera thấy Trang đánh cháu A. nên gọi điện bảo Trang đừng đánh nữa nhưng Trang vẫn tiếp tục. Đến 18h, cháu A. bất tỉnh.

Lúc này Thái đi làm về cùng Trang đưa cháu A. vào cấp cứu nhưng cháu đã chết trước khi đến bệnh viện do phù phổi cấp, sốc chấn thương.

Trong khi các bác sĩ cấp cứu, Thái đăng nhập vào camera trên điện thoại xóa hết dữ liệu.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của Thái và Trang là đối xử tàn ác đối với người lệ thuộc mình. Trang dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu của trẻ em. Cháu A. và Trang không có quan hệ huyết thống nhưng Trang lấy lý do dạy cháu học để đánh đập cháu.

Hành vi của Trang đủ yếu tố cấu thành tội giết người thuộc trường hợp vì động cơ đê hèn và có yếu tố côn đồ.

Trang phạm tội đối với người không thể tự vệ được, dùng thủ đoạn tàn ác, phạm tội 2 lần trở lên đối với tội hành hạ người khác.

Hành vi giết người của Trang là đặc biệt nghiêm trọng, gây đau đớn cho nạn nhân, quá tàn nhẫn, không còn nhân tính nên cần loại bỏ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội mới tương xứng.

Đối với Thái, bị cáo này không can ngăn, bỏ mặc mà còn chửi bới, đánh đập cháu A., đồng phạm giúp sức với Trang về tội hành hạ người khác.

Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Võ Quỳnh Trang mức án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Tuyên phạt Nguyễn Kim Trung Thái 3 năm tù về tội hành hạ người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Tuy nhiên, theo nhiều người bản án này vẫn chưa thể làm hài lòng họ. Đặc biệt là trường hợp của Nguyễn Kim Trung Thái khi những gì mà người cha tàn ác này phải nhận là quá ít so với tội ác mà hắn đã gây ra cho chính con gái ruột của mình.

Vụ bé gái 8 bị bạo hành tử vong ở TP.HCM: Gia đình bé V.A kháng cáo với hình phạt dành cho Nguyễn Kim Trung Thái, quyết đòi lại công lý đến cùng cho bị hại - Ảnh 3

Vụ bé gái 8 bị bạo hành tử vong ở TP.HCM: Gia đình bé V.A kháng cáo với hình phạt dành cho Nguyễn Kim Trung Thái, quyết đòi lại công lý đến cùng cho bị hại - Ảnh 4

Vụ bé gái 8 bị bạo hành tử vong ở TP.HCM: Gia đình bé V.A kháng cáo với hình phạt dành cho Nguyễn Kim Trung Thái, quyết đòi lại công lý đến cùng cho bị hại - Ảnh 5
Bài viết trên trang cá nhân của luật sư Nguyễn Anh Thơm - Ảnh: Chụp màn hình

Chính vì vậy, mới đây phía gia đình bị hại của cháu V.A đã quyết định kháng cáo với quyết định của tòa án sơ thẩm, mới đây trên trang cá nhân của mình Luật sư của bị hại là ông Nguyễn Anh Thơm cũng cho biết đã tư vấn về nội dung kháng cáo cho đại diện hợp pháp của cháu V.A. 

Cụ thể, trong nội dung kháng cáo được ông cho biết vẫn sẽ giữ nguyên trường hợp hình phạt dành cho dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang còn riêng đối với cha ruột Nguyễn Kim Trung Thái cần phải thay đổi tội danh từ ''Hành hạ người khác'' sang tội ''Giết người''.

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