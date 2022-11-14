Phiên tòa xét xử vụ án bé 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong được Tòa án nhân dân TP.HCM ấn định mở lại vào ngày 25/11 sắp tới.

Trước đó, theo thông tin từ VTV News, Tòa án nhân dân TP.HCM đã ấn định ngày 25/11 sẽ mở phiên xử vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong ở quận Bình Thạnh. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, phó chánh Tòa Gia đình và người chưa thành niên. Có 04 luật sư bảo vệ cho bị hại, 03 luật sư bào chữa cho 02 bị cáo và 05 người làm chứng. Trước đó, sau khi có kết luận điều tra bổ sung, Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và hành hạ người khác; Nguyễn Kim Trung Thái (bố cháu bé) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Tại phiên xử hồi tháng 7, Tòa án nhân dân TP.HCM quyết định hoãn phiên xử và trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án và giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể của cháu bé. Tuy nhiên, Phân Viện Khoa học Hình sự đã từ chối thực hiện giám định theo nội dung trên. Hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa hồi Tháng 7/2022 - Ảnh: VTV News Theo thông tin từ Infonet/Vietnamnet, vào sáng ngày 14/11, luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Hà Nội) – một trong những luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cho biết: “Ngày 25/11, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người, hành hạ người khác và bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (bố cháu Vân An) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm là trong thời hạn theo đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 277 Bộ luật Tố tụng hình sự "Thời hạn chuẩn bị xét xử".

Theo luật sư Anh Thơm, việc mở lại phiên tòa lần thứ 2 này được thực hiện sau khi HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung ở phiên tòa trước nên thời hạn sẽ ngắn hơn so với lần đầu tiên xét xử. Tội danh của bố đẻ Nguyễn Kim Trung Thái có thể thay đổi tại tòa - Ảnh: Infornet Cụ thể như sau, đối với vụ án được trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận lại hồ sơ, thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Việc thay đổi tội danh đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái sẽ được HĐXX xem xét tại phiên tòa. Những ý kiến của các luật sư bảo vệ bị hại về việc giám định bổ sung các vết thương cũ trên cơ thể bị hại vào các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021 tại sao không thể thực hiện được qua hồ sơ (mặc dù trước đó, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định các vết thương cũ là yếu tố cộng thêm với thương tích ngày bé bị đánh tử vong) sẽ được cơ quan giám định trả lời tại phiên tòa,...

Lời khai của người đàn ông đánh bé trai 8 tuổi tím bầm khắp người ở Hải Phòng Liên quan vụ bé trai 8 tuổi ở Hải Phòng bị bạn trai của mẹ bạo hành, lực lượng chức năng đã vào cuộc và xác nhận, chính bạn trai của mẹ đã có hành vi đánh cháu bé.

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