Theo thông tin từ báo VOV cho biết cáo trạng truy tố bổ sung vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người", "Hành hạ người khác" và bị can Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác", "Che dấu tội phạm".

Cơ quan điều tra đã trưng cầu Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an tại TP.HCM giám định, nhưng đơn vị này từ chối thực hiện giám định thương tích của bị hại V.A. trong các ngày 7, 10 và 12/12/2021, với lý do là hồ sơ bệnh án của bị hại V.A. tại bệnh viện Vinmec (quận Bình Thạnh) không thể hiện thương tích bị gây ra trong thời gian trên.

Theo cáo trạng, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái tại chung cư Saigon Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh), cùng cháu N.T.V.A. (8 tuổi, con của Thái với vợ cũ).

Quá trình sống chung, Thái giao con gái là cháu V.A cho Trang chăm sóc và dạy học. Đến tháng 10/2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên cháu A. ở nhà học online. Trong quá trình kèm dạy cháu, Trang đã nhiều lần dùng roi mây, tay, chân, cây gỗ để đánh đập, hành hạ cháu A., gây ra nhiều vết bầm trên người bé. Cáo trạng thể hiện, có những ngày Trang đánh bé V.A. trong tình trạng không mặc quần áo. Thậm chí, “dì ghẻ” Trang còn bắt V.A. chui vào chuồng chó, nhốt và quỳ gối trong đó.

Thái cũng nhiều lần chứng kiến bé A. bị Trang dùng roi và cây đánh nhưng không can ngăn, thậm chí đôi lúc còn chửi mắng và đánh con gái.

Riêng ngày 22/12/2021, bé A. bị hành hạ dã man trong nhiều giờ đồng hồ, dẫn đến tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện. Sau khi vụ việc xảy ra, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Theo kết luận giám định pháp y, cơ quan chức năng xác định bé V.A. tử vong do phù phổi cấp, sốc chấn thương.

Tuy nhiên, mới đây theo thông tin từ Zing News vào ngày 9/11, luật sư Nguyễn Anh Thơm (bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé N.T.V.A.) cho biết đã gửi đơn kiến nghị đến Chánh án TAND Tối cao, Chánh án TAND TP.HCM và chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha bé V.A.) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, người tình của Thái).



Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Zing News

Luật sư Thôm nêu rõ quan điểm của mình trong bài viết như sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM trưng cầu giám định bổ sung thương tích cháu V.A. tại Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an là không đúng, không khách quan vì cơ quan giám định này đã không thực hiện giám định pháp y từ đầu. Do đó, Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an từ chối thực hiện giám định theo nội dung trên vì hồ sơ bệnh án của cháu V.A. không thể hiện các thương tích gây ra vào các ngày 7-10-11-12/12/2021.

"Việc giám định pháp y tử thi lần đầu tiên được thực hiện tại Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM nên những lần sau giám định bổ sung phải được thực hiện tại cơ quan này", luật sư Thơm nêu trong đơn và cho rằng trường hợp nghi ngờ về kết quả giám định mà cần phải giám định lại thì cơ quan điều tra mới trưng cầu ở cơ quan giám định khác như Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an để đảm bảo khách quan.

Cũng theo luật sư Thơm, kết luận giám định pháp y tử thi ngày 20/1 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM xác định cháu V.A. chết do phù phổi cấp do sốc chấn thương. Kết luận giám định pháp y bổ sung ngày 14/3 của cơ quan này giải thích các vết thương trên cơ thể bé V.A là tổn thương mới, xảy ra trong vài giờ trước khi tử vong là nguyên trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, kết quả giám định bổ sung của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an lại cho rằng hồ sơ bệnh án của cháu V.A. không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên.

Luật sư Thơm cho rằng Nguyễn Kim Trung Thái biết rõ việc Trang đánh cháu V.A., nhiều lần trực tiếp chứng kiến Trang đánh con nhưng không can ngăn mà còn giúp sức cùng Trang đánh cháu V.A.; đồng thời xóa hết dữ liệu của 4 camera trong nhà nhằm che giấu tội ác, tiêu hủy bằng chứng ngoại phạm, giúp sức cho Trang đánh chết con mình.

Từ những căn cứ nêu trên, luật sư Thơm đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2 để yêu cầu việc trưng cầu giám định bổ sung phải thực hiện tại Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM. Luật sư cũng tiếp tục kiến nghị hay đổi tội danh Nguyễn Kim Trung Thái từ tội Che giấu tội phạm sang tội Giết người.