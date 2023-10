Nếu người này đánh thì người kia không được can ngăn. Các tài liệu chứng cứ, lời khai của bị can và kết quả trích xuất 283 tập tin video mô tả hành động của các đối tượng đối với cháu Vân An đã nói nên tất cả bản chất ác độc, dã man, coi thường tính mạng cháu bé. Không một lời nào có thể biện minh cho hành vi xâm phạm đến quyền được bảo vệ sức khỏe, tính mạng cháu bé.

Trong nội dung kiến nghị có nêu: "Trưng cầu giám định bổ sung thương tích cháu Nguyễn Thái Vân An tại Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an là không đúng và không khách quan. Bị can Nguyễn Kim Trung Thái là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, là cha đẻ trực tiếp nuôi dưỡng cháu Nguyễn Thái Vân An. Đáng lẽ ra sau khi ly hôn, Thái nhận nuôi cháu thì phải bù đắp bằng tình thương yêu khi không có mẹ nhưng Thái đã tàn ác, không còn tính người đang tâm cùng bạn gái Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập, tra tấn cháu trong suốt một thời gian dài với những thương tích nặng trên cơ thể. Các đối tượng đã mặc nhiên thống nhất ý chí sử dụng vũ lực bằng tay chân, hung khí nguy hiểm đánh cháu.

Thái biết rõ việc Trang sử dụng hung khí là cây roi để đánh cháu An nhiều lần liên tiếp vào các vùng trọng yếu trên cơ thể có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cháu An. Tuy nhiên, Thái không nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra nên vẫn đề cho Trang dạy dỗ theo cách của Trang với Vân An”, luật sư Anh Thơm phân tích.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) - Ảnh: Internet

Từ những tài liệu này, luật sư Thơm nêu nhận định, Nguyễn Kim Trung Thái đã biết và xem qua điện thoại di động của mình kết nối camera tại căn phòng Nguyễn Võ Quỳnh Trang đang sử dụng vũ lực bằng chân tay, hung khí nguy hiểm đánh cháu rất dã man, tàn bạo. Thái đã từng nhiều lần trực tiếp chứng kiến Trang đánh con. Thái không can ngăn mà còn giúp sức cùng Trang đánh cháu Vân An dã man, tàn ác tại nhà. Thái khai gọi điện cho Trang kêu không đánh bé rồi tắt máy bỏ mặc cho hậu quả Trang đánh con mình nên đến thời điểm 18h06 (sau hơn 3 tiếng) cùng ngày thì Trang gọi Thái về do cháu bị đánh bất tỉnh, cũng là lúc Thái về nhà.

Bản chất tàn ác, lạnh lùng, vô cảm của người bố đã giúp sức về tinh thần cho Trang giết cháu bé. Trang có thể đánh đập dã man, tàn ác cháu trước đó và chiều ngày 22/12/2021 tại nhà đều có được sự thống nhất ý chí với Thái suốt một thời gian dài thì Trang mới dám thực hiện.

Thái đã xóa hết dữ liệu của 04 camera trong căn nhà là đã nói nên bản chất hành vi phạm tội. Hành vi đó không chỉ che giấu tội ác cho Trang mà còn để tiêu hủy bằng chứng ngoại phạm giúp sức cho Trang đánh chết con mình.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại khẳng định: “Đã có đủ cơ sở xác định, hành vi của Nguyễn Kim Trung Thái đã cấu thành tội Giết người với vai trò đồng phạm giúp sức với Nguyễn Võ Quỳnh Trang".

Xem xét tội của Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, theo thông tin báo Thanh niên, kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân tử vong của bé Vân An là phù phổi cấp do sốc chấn thương. Đồng thời, Cơ quan Cơ quan điều tra, Công an TP.HCM đã phục hồi và trích xuất được các dữ liệu camera mà Thái đã cố tình xóa nhằm che dấu hành vi phạm tội của Trang.

Kết luận giám định pháp y bổ sung của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM giải thích, các vết thương trong khoảng 1 - 6 giờ ngày 22/12/2021 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ, xảy ra trước ngày Vân An tử vong là yếu tố cộng thêm dẫn đến cháu bé tử vong. Trong trường hợp Trang không hành hạ bé Vân An vào ngày 22/12/2021 thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết của nạn nhân.

Tại phiên tòa ngày 21/7, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé gái 8 tuổi bị hành hạ trình bày trong các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021, Trang và Thái cùng đánh, hành hạ bé Vân An, gây ra thương tích cho bé, cộng hưởng với các vết thương mới đã dẫn đến cái chết của nạn nhân. Vì vậy, cần giám định tỷ lệ thương tích của bé Vân An do Trang và Thái gây ra trước ngày bé tử vong (ngày 22/12/2021) để xác định các thương tích này ảnh hưởng như thế nào đến cái chết của bé Vân An.