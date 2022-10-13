Diễn biến MỚI trong vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' hành hạ dẫn đến tử vong ở TP.HCM

Xã hội 13/10/2022 10:16

Vào ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã có những thông tin mới về vụ án bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" hành hạ đến tử vong ở TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã chuyển kết luận điều tra bổ sung cùng toàn bộ hồ sơ vụ án, vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" hành hạ đến tử vong, sang Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM. Đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vẫn đang kiểm sát hồ sơ vụ án.

Dựa vào hồ sơ vụ án cho thấy, bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với cha ruột bé V.A) bị đưa ra xét xử 2 tội danh. Về tội “giết người”, Trang bị truy tố ở khung hình phạt từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình về tội giết người thuộc trường hợp giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn. Về tội “hành hạ người khác” thuộc trường hợp đối với người dưới 16 tuổi thì bị cáo này bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất đến 3 năm tù.

Bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột bé V.A) bị đưa ra xét xử ở khung hình phạt tù từ 1 - 3 năm đối với tội “hành hạ người khác”, và cao nhất là 5 năm tù với tội “che giấu tội phạm”.

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2 bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa ngày 21/7 - Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào sáng ngày 21/7, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án này. Các luật sư bảo vệ cho người bị hại kiến nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung, xem xét cha ruột của bé A. về tội giết người.

Hội đồng xét xử cho biết trước khi diễn ra phiên xét xử hai ngày, hội đồng xét xử nhận được đề nghị của luật sư Nguyễn Anh Thơm và luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại) về việc đề nghị xét xử công khai vụ án; xác định tỉ lệ thương tật của bị hại trong các ngày 7, 10, 11 và 12-12-2021 và xác định bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm với bị cáo Trang về tội giết người.

Diễn biến MỚI trong vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' hành hạ dẫn đến tử vong ở TP.HCM - Ảnh 2
Kiến nghị thay đổi tội danh của bị cáo Thái sang tội giết người - Ảnh: VNExpress

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho rằng chuỗi hành động của Thái đã được xác định là cha ruột của bé A. nhưng đã cùng tham gia với Trang chửi mắng bé, trực tiếp dùng hung khí nguy hiểm đánh đập bé A.. Các lần Trang đánh đập bé A., Thái đều nhìn thấy trực tiếp hoặc theo dõi qua camera. Hành động này của Thái có ý nghĩa là người cùng thực hiện phạm tội với Trang, là động cơ, động lực thúc đẩy Trang càng đánh bé A. một cách man rợ. 

Mặc dù lời khai của Thái tại cơ quan điều tra là đổ tội cho Trang rằng Thái đã can ngăn, không cho Trang đánh đập bé A. nhưng lời khai này mâu thuẫn với diễn biến vụ án, với chuỗi hành động của Thái. 

Ngoài ra, đối với kiến nghị thay đổi tội danh của bị cáo Thái sang tội giết người, hội đồng xét xử cho rằng sau khi có kết quả điều tra bổ sung, hội đồng xét xử sẽ xét xử theo tội danh mà viện kiểm sát truy tố. 

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