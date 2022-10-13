Xót xa hình ảnh người thân cầm di ảnh của bé gái 3 tuổi bị cắm 9 cái đinh vào đầu tới phiên tòa xét xử

Vào ngày 13/10, Tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất) về các tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Liên quan vụ bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu ở Thạch Thất (Hà Nội), theo thông tin từ báo Dân Việt, đối tượng Nguyễn Trung Huyên (sinh năm 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về 2 tội: “Giết người” (theo quy định tại Điều 123, khoản 1 - Bộ luật Hình sự) và “Cố ý gây thương tích” (theo quy định tại Điều 134, khoản 2 - Bộ luật Hình sự). Cũng vào sáng cùng ngày, người thân của cháu bé và các luật sư bảo vệ cho phía bị hại có mặt tại tòa từ sớm. Theo đó, ông Đỗ Hữu Chức (ông nội cháu Đ.N.A – nạn nhân bị Huyên hành hạ, đóng đinh vào đầu) mang di ảnh cháu tới tòa. Bố đẻ cháu bé cũng đeo khăn trắng cùng luật sư vào tòa ngay sau khi ông nội mang di ảnh cháu đến.

Ông nội cầm di ảnh cháu bé cùng các luật sư đến tòa - Ảnh: Báo Dân Việt Bố đẻ cháu bé đeo khăn trắng cũng cùng luật sư vào tòa ngay sau đó - Ảnh: Báo Dân Việt Theo thông tin từ Infornet/Vietnamnet, dựa vào cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, vào năm 2012, chị Nguyễn Thị Luyến (sinh năm 1995, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) kết hôn với anh Đỗ Hữu Chung (sinh năm 1984) và có 3 con chung, trong đó có cháu Đỗ N.A (sinh ngày 18/02/2018). Do mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống nên một thời gian sau, hai người ly hôn, anh Chung nuôi 2 cháu, còn chị Luyến nuôi cháu Đỗ N.A. Sau khi ly hôn, chị Luyến làm việc tại xưởng mộc nhà anh Nguyễn Hữu Thắng (sinh năm 1973, ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Trong thời gian làm việc tại nhà anh Thắng, chị Luyến có quan hệ quen biết và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Trung Huyên (là người đang làm việc tại xưởng mộc gần đó). Từ tháng 9/2021 đến ngày 17/1/2022, chị Luyến đưa cháu N.A đến thuê phòng trọ ở cùng Huyên để chung sống như vợ chồng. Hàng ngày, Huyên và chị Luyến đi làm thuê tại xưởng gỗ, gửi cháu N.A tại một nhà gần đó để thuê trông giúp.

Đến khoảng 8 giờ 20 phút, Nguyễn Trung Huyên được dẫn giải vào phòng xét xử - Ảnh: Infornet/Vietnamnet Trong suốt quá trình chung sống cùng mẹ con chị Luyến, Huyên thấy cháu N.A có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và giết cháu N.A để không phải nuôi dưỡng, không để cháu N.A làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và Luyến. Sáng 17/1/2022, Huyên đã dùng quả tạ bằng bê tông bọc nhựa đóng liên tiếp 10 chiếc đinh nhỏ dài khoảng 2,1cm vào xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu N.A, làm cháu N.A bị thương nặng được đưa cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội. Đến 22 giờ ngày 12/3/2022, cháu Đỗ N.A tử vong tại Bệnh viện do viêm não, thoái hóa não trên diện rộng (chết não), hậu quả của vùng đầu bị tác động bởi 10 dị vật bằng kim loại xuyên qua xương, xuyên qua màng cứng găm vào nhu mô não dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không hồi phục trên nạn nhân có viêm phổi, xẹp phổi, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm gan.

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: Chánh án TAND TP Hà Nội sẽ ngồi vào ghế xét xử Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi bị sát hại nhẫn tâm khi bị kẻ thủ ác nhiều lần hành hạnh, đóng đinh vào đầu. Ngày mai (13/10/2022) TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trung Huyên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-hinh-anh-nguoi-than-cam-di-anh-cua-be-gai-3-tuoi-bi-cam-9-cai-dinh-vao-dau-toi-phien-toa-xet-xu-512983.html