Thực hư vụ bé gái 3 tuổi nghi bị người lạ bắt cóc tại Trường mầm non Hải Phòng?

Xã hội 19/09/2022 08:40

Công an phường Anh Dũng (quận Dương Kinh) cho biết đơn vị đã vào cuộc xác minh vụ bé gái bị bắt cóc tại trường mầm non.

Theo thông tin từ Zingnews liên quan đến vụ bé gái Tạ Nhật Cát Tường (3 tuổi) nghi bị bắt cóc tại Trường mầm non quốc tế S., Công an phường Anh Dũng (quận Dương Kinh) cho biết đã vào cuộc xác minh.

Cụ thể, bước đầu xác định giữa tháng 7, Trường mầm non quốc tế S. (địa chỉ phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) tiếp nhận hồ sơ nhập học của bé gái Tạ Nhật Cát Tường do bố là anh Tạ Duy Hiển đăng ký. Anh Hiển cũng đăng ký làm thẻ đưa đón con gái cho 2 người khác.

Đến ngày 3/8, chị Nguyễn Thị Ngân (SN 1990, quê Yên Bái) tới Trường mầm non S. đăng ký bổ sung hồ sơ nhập học và làm thẻ đưa đón con. Theo giải trình của nhà trường, khi chị Ngân tới có mang theo căn cước công dân và giấy khai sinh của cháu Tạ Nhật Cát Tường.

Ngày 10/8, chị Ngân đến trường đón con gái rồi cả hai về quê ở Yên Bái. Sau đó, anh Hiển đến trường không thấy con và bày tỏ không đồng ý với việc nhà trường để người lạ đón con mình.

Nam phụ huynh cho rằng trong hồ sơ đăng ký nhập học và ủy quyền đón con, anh không đăng ký làm thẻ cho chị Nguyễn Thị Ngân. Bức xúc về việc này, anh Hiển đã đề nghị nhà trường trả con gái cho anh.

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Trường mầm non quốc tế S., nơi nghi xảy ra vụ bé gái 3 tuổi bị bắt cóc - Ảnh: báo Tiền Phong

Trao đổi với báo Tiền Phong, bà Đinh Thị Hậu - Hiệu trưởng Trường mầm non S. Hải Phòng thừa nhận, hồ sơ nhập học bé Cát Tường chỉ có 3 người được đưa đón, không có mẹ cháu. Tuy nhiên, đầu tháng 8, chị Ngân đến trường mang theo căn cước công dân và giấy khai sinh của con để đăng ký bổ sung người đưa đón. Do giấy tờ đầy đủ, xác thực là mẹ bé Cát Tường nên nhà trường đã làm thẻ cho chị Ngân. Bà Hậu cho biết, khi mẹ cháu cung cấp có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, nhà trường đã làm thẻ đưa đón cho phụ huynh theo quy định.

Nguồn tin từ Công an phường Anh Dũng (quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) cũng cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về vụ việc bé gái nghi bị bắt cóc, đơn vị đã cử cán bộ đến trực tiếp gia đình chị Nguyễn Thị Ngân (ở Yên Bái) và xác nhận người phụ nữ này đã đón con về nhà.

Đồng thời, làm việc với cơ quan công an sở tại nơi chị Ngân sống và xác nhận không có việc bắt cóc bé gái.

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