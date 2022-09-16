Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã triệu tập đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 16/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã triệu tập đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Cụ thể, Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn tố giác của chị T.T.H.H (SN 1991, quê Thanh Hóa) về việc bị Nguyễn Ngọc Thắng đánh người gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Đến ngày 15/9, Nguyễn Ngọc Thắng đã đến cơ quan Công an trình diện theo Giấy triệu tập và khai báo thành khẩn hành vi vi phạm của mình. Sau khi bị triệu tập đến cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Thắng đã thừa nhận hành vi bắt giữ, đánh đập vợ cũ. Đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật - Ảnh: Báo Tiền Phong Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào khoảng 21h ngày 6/9, anh Thắng (chồng cũ chị H.) đến tìm chị tại nơi làm việc ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Trong quá trình nói chuyện, chị H. và anh T. xảy ra mâu thuẫn. Anh Thắng đánh vợ cũ ngay tại nơi làm việc của chị H.. Sau đó, người này lôi chị H. ra ôtô rồi hành hung trên xe.

Theo đơn trình báo của chị H., chị bị hành hung liên tục trong suốt đêm 6/9. Chị bị bỏ đói, không được đi vệ sinh, sau đó lả đi vì kiệt sức. Đến sáng 7/9, nạn nhân bị đưa về phòng nghỉ ở tỉnh Hòa Bình. Tại đây, nạn nhân vẫn bị chồng cũ của mình đánh đập. Đến chiều cùng ngày, nạn nhân được đưa đến khu đất ở nội thành Hà Nội. Tại đây, nạn nhân thấy người dân xung quanh, nên đã tri hô để chạy thoát. Khi có sự xuất hiện của người dân, chồng cũ mới thả chị. Những vết bầm tím trên mặt nạn nhân - Ảnh: Zing Người thân cho biết, sau nhiều ngày chị H. vẫn phải nằm viện điều trị trong tình trạng sức khỏe suy kiệt với nhiều vết thương tích trên người. Gia đình chị H. mong muốn cơ quan chức năng sớm xác minh làm rõ và xử lý nghiêm hành vi của Thắng. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Bắc Từ Liêm tiếp tục làm rõ nội dung sự việc và hành vi vi phạm của Thắng.

Hà Nội: Trích xuất camera trong vụ người phụ nữ bị chồng cũ đánh đập dã man tại nơi làm việc Một người phụ nữ ở Hà Nội đã gửi đơn tố giác tới cơ quan công an về việc bị chồng cũ hành hung trong lúc làm việc và đưa đi nhiều nơi để tiếp tục đánh đập gây thương tích nặng.

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