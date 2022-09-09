Hà Tĩnh: Công an vào cuộc điều tra vụ nữ sinh cấp 2 bị bạn lột đồ, đánh đập dã man giữa đường

Xã hội 09/09/2022 20:06

Mặc dù nạn nhân đã liên tục van xin, nhưng nhóm nữ sinh vẫn hung hãn tấn công bạn cùng trường, thậm chí lột đồ ngay giữa đường.

Chiều tối ngày 9/9, theo thông tin từ VnExpress cho biết, Hiệu trưởng trường THCS Phan Huy Chú, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà xác nhận, nhóm học sinh trong vụ ẩu đả lan truyền trên mạng xã hội đang học tại trường.

Trong khi đó, xác nhận với Dân Việt, ông Mai Văn Dũng - Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết: "Vụ việc nữ học sinh bị 1 nhóm nữ sinh khác hành hung, chúng tôi đã nắm được thông tin. Chính quyền địa phương đang phối hợp với công an để làm rõ sự việc".

Hà Tĩnh: Công an vào cuộc điều tra vụ nữ sinh cấp 2 bị bạn lột đồ, đánh đập dã man giữa đường - Ảnh 1
Nữ sinh cấp 2 bị bạn học lột đồ, đánh hội đồng giữ đường. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, vào sáng 9/9, trên mạng xã hội lan truyền 1 clip dài 1 phút 18 giây, ghi lại cảnh nhóm nữ sinh (khoảng 5 người) liên tục túm tóc, dùng chân đạp mạnh vào vùng mặt, đầu 1 nữ sinh khác.

Nạn nhân liên tục van xin: "Em có làm gì các chị đâu?", "Nếu em sai, các chị cho em xin lỗi". Tuy nhiên, nhóm nữ sinh vẫn tiếp tục hành hung. Thậm chí còn lột áo nạn nhân ngay giữa đường.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều em học sinh khác, nhưng không ai can ngăn, bảo vệ nạn nhân. Sau khi xem clip, nhiều người đã bức xúc, phẫn nộ về hành vi làm nhục người khác của nhóm nữ sinh.

Thiếu tá Nguyễn Văn Danh, Trưởng công an thị trấn Thạch Hà, cho biết hiện sức khỏe của nạn nhân bình thường, tâm lý ổn định.

Thiếu tá Nguyễn Văn Danh cho hay: "Sau khi nhận được thông tin phản ánh, chúng tôi đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Hiện nay, sức khỏe của nạn nhân đã bình thường trở lại. Nhóm học sinh hành hung và nạn nhân cùng trú tại địa phương".

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà, sự việc sẽ được giải quyết "trên cơ sở đạo đức là chính" do các em đều trong độ tuổi học THCS.

Cũng ở Hà Tĩnh, hồi cuối tháng 8, một nữ sinh lớp 11, trường THPT Lê Hữu Trác, đã túm tóc, lột đồ và đánh một nữ sinh lớp 9 giữa đường. Hôm 7/9, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn đã phê chuẩn quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nữ sinh này về tội Làm nhục người khác, theo điều 155 Bộ luật Hình sự.

Hà Tĩnh: Khởi tố nữ sinh 16 tuổi hung hãn lột đồ, làm nhục bạn giữa đường

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Công an huyện Hương Sơn vừa khởi tố bị can Chu Thị Thu H. (16 tuổi, học sinh lớp 11, trú xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn) về hành vi làm nhục người khác.

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Từ khóa:   bạo lực học đường hành hung Hà Tĩnh

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