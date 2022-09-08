Hà Tĩnh: Khởi tố nữ sinh 16 tuổi hung hãn lột đồ, làm nhục bạn giữa đường

Công an huyện Hương Sơn vừa khởi tố bị can Chu Thị Thu H. (16 tuổi, học sinh lớp 11, trú xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn) về hành vi làm nhục người khác.

Thông tin từ Tuổi Trẻ cho biết, Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với C.T.T.H. (16 tuổi, học sinh lớp 11, ngụ tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn) để điều tra về hành vi "làm nhục người khác".

"Quyết định khởi tố bị can H. đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn phê chuẩn" - một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn xác nhận với Tuổi Trẻ Online.

C.T.T.H. lột đồ bạn giữa đường. Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet cho biết, trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài 38 giây, ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo đồng phục Trường THPT Lê Hữu Trác (Hương Sơn, Hà Tĩnh) lột hết quần áo của một bạn nữ giữa đường. Đồng thời túm tóc, làm nạn nhân ngã ra đường rồi dùng tay tát tới tấp vào mặt.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhóm nữ sinh khác nhưng không có ai ngăn cản. Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, dư luận phẫn nộ trước hành vi lột quần áo của bạn và mong muốn công an vào cuộc xử lý.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, chiều 8/8, tại khu vực thôn Ngọc Sơn, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, Chu Thị Thu H. có hành vi đánh đập, dùng kéo cắt xé và lột hết quần áo của B.T.B.H (SN 2007, trú cùng huyện Hương Sơn).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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