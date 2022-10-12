Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: Chánh án TAND TP Hà Nội sẽ ngồi vào ghế xét xử

Theo đó, HĐXX gồm 5 thành viên và do Thẩm phán Mai Văn Quang làm Chủ tọa phiên tòa. Trong thành phần HĐXX của vụ án, có Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính sẽ là Thẩm phán thứ hai.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, bị cáo Nguyễn Trung Nguyên (SN 1993, trú xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) bị xét xử về các tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 123 và 134 Bộ luật hình sự.

Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại có luật sư Lê Hồng Hiển, Chu Thị Út Quỳnh và Nguyễn Thị Thanh Phương, thuộc Hãng luật Lê Hồng Hiển và các cộng sự.

Theo thông tin từ báo VOV cho biết cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2012, chị Nguyễn Thị Luyến (sinh năm 1995, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) kết hôn với anh Đỗ Hữu Chung (sinh năm 1984) và có 3 con chung, trong đó có cháu Đỗ N.A (sinh ngày 18/02/2018). Do mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống nên một thời gian sau, hai người ly hôn, anh Chung nuôi 2 cháu, còn chị Luyến nuôi cháu Đỗ N.A.

Bị cáo Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: Báo Tiền Phong

Sau khi ly hôn, chị Luyến làm việc tại xưởng mộc nhà anh Nguyễn Hữu Thắng (sinh năm 1973, ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Trong thời gian làm việc tại nhà anh Thắng, chị Luyến có quan hệ quen biết và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Trung Huyên (là người đang làm việc tại xưởng mộc gần đó). Từ tháng 9/2021 đến ngày 17/1/2022, chị Luyến đưa cháu N.A đến thuê phòng trọ ở cùng Huyên để chung sống như vợ chồng. Hàng ngày, Huyên và chị Luyến đi làm thuê tại xưởng gỗ và gửi cháu N.A tại một nhà gần đó để thuê trông giúp.

Quá trình chung sống cùng mẹ con chị Luyến, Huyên thấy cháu N.A có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và giết cháu N.A để không phải nuôi dưỡng, không để cháu N.A làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và Luyến.

Cụ thể, giữa tháng 9/2021, tại phòng trọ, Nguyễn Trung Huyên đã dùng bột keo khô dán gỗ đổ vào mũi cháu N.A. Do được cấp cứu và điều trị nên cháu N.A không tử vong nhưng bị tổn hại 13% sức khỏe.



Chiều tối 9/10/2021, tại phòng trọ, Huyên đã pha 2 gói thuốc trừ sâu vào chai nước ngọt C2 bắt cháu N.A uống, làm cháu N.A bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu và bị tổn hại 21% sức khỏe.



Khoảng 16 giờ ngày 22/11/2021, Huyên đã dùng tay bóp cổ phía sau gáy cháu N.A làm cháu N.A há miệng ra. Sau đó, Huyên bỏ 2 đinh vít vào miệng cháu N.A bắt cháu N.A nuốt. Do được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên cháu N.A không tử vong.

Phiên tòa xét xử Nguyễn Trung Huyên sẽ diễn ra vào ngày mai - Ảnh: Báo VOV

Tiếp đó, khoảng 23 giờ ngày 24/12/2021, Huyên đã đánh vào cánh tay của cháu N.A, làm cháu N.A ngã nghiêng sang trái, tay phải chống xuống sàn và bị gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay phải, bị tổn hại 21% sức khỏe.

Sáng 17/1/2022, Huyên đã dùng quả tạ bằng bê tông bọc nhựa đóng liên tiếp 10 chiếc đinh nhỏ dài khoảng 2,1cm vào xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu N.A, làm cháu N.A bị thương nặng được đưa cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội.

Đến 22 giờ ngày 12/3/2022, cháu Đỗ N.A tử vong tại Bệnh viện do viêm não, thoái hóa não trên diện rộng (chết não), hậu quả của vùng đầu bị tác động bởi 10 dị vật bằng kim loại xuyên qua xương, xuyên qua màng cứng găm vào nhu mô não dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không hồi phục trên nạn nhân có viêm phổi, xẹp phổi, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm gan.

Sau đó, Nguyễn Trung Huyên bị Cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.