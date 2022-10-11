Kinh hoàng nam sinh học lớp 12 bị bạn học trong trường đâm tử vong trên đường về nhà

Xã hội 11/10/2022 15:58

Mới đây trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một sự việc nghiêm trọng khi một nam sinh lớp 12 đã bị bạn học trong trường đâm tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong chiều 11/10, lãnh đạo Trường THPT Lý Chính Thắng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đang phối hợp với cơ quan điều tra xác minh sự việc một nam sinh lớp 12 bị học sinh cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về.

Theo nguồn tin, khoảng 11h30 cùng ngày, trên đường đi học về, giữa em Nguyễn Tiến T. (học sinh lớp 12G, trú xã An Hoà Thịnh, huyện Hương Sơn) và em Phan Quang Minh (học sinh lớp 11G, trú tại xã Sơn Tiến) trường THPT Lý Chính Thắng xảy ra xô xát. Sau đó, em T. bị M. dùng hung khí đâm, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Kinh hoàng nam sinh học lớp 12 bị bạn học trong trường đâm tử vong trên đường về nhà - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet 

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Hương Sơn đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm, ngay sau khi biết được vụ việc lãnh đạo Trường THPT Lý Chính Thắng xác nhận sự việc trên và cho biết: "Ngay sau sự việc, nhà trường đã kịp thời động viên gia đình nam sinh tử vong, đồng thời phối hợp với lực lượng công an làm rõ sự việc".

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức truy bắt được nam sinh Phan Quang Minh.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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