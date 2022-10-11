Mới đây trên địa bàn tỉnh Bình Dương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khi nữ sinh 2004 tử vong vào đúng ngày sinh nhật của mình.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong ngày 11/10, Công an thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trong đêm khiến hai người thương vong trong một vụ tai nạn trên Quốc lộ 13.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thông tin ban đầu, đêm 10/10, người dân đang ngủ thì nghe thấy tiếng va chạm lớn trên quốc lộ 13 (đoạn qua phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Nghi có chuyện chẳng lành, một số người chạy ra và thấy hai cô gái nằm bất động trên đường. Khi kiểm tra phát hiện 1 người đã tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng nên được người dân nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại hiện trường, thi thể nữ sinh viên nằm ở làn đường sát con lươn, xe máy của nạn nhân nằm ở làn giữa đường.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc - Ảnh: Báo Công An TP.HCM

Theo thông tin từ báo Công An TP.HCM nạn nhân tử vong là chị N.N.Q (SN 10/10/2004, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), theo giấy tờ thì hôm xảy ra tai nạn là sinh nhật chị Q. Hai nạn nhân đều là sinh viên năm nhất của một trường Đại học tại Bình Dương.

Hiện chưa rõ nạn nhân tự ngã hay có va quẹt với phương tiện nào hay không.

Công an đang trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

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