Thừa Thiên - Huế: Một người phụ nữ bị sát hại dã man tại nhà riêng, trên người xuất hiện nhiều vết thương chí mạng

Xã hội 11/10/2022 09:19

Mới đây trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra vụ án kinh hoàng khi người dân phát hiện một người phụ nữ đơn thân tử vong tại nhà riêng, trên người có nhiều vết thương do vật nhọn gây ra.

Theo thông tin từ Zing News cho biết tối 10/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ người phụ nữ nghi bị sát hại tại nhà riêng ở xã Hương Thọ, TP Huế. Nạn nhân là chị L.T.A. (45 tuổi, trú xã Hương Thọ).

Thừa Thiên - Huế: Một người phụ nữ bị sát hại dã man tại nhà riêng, trên người xuất hiện nhiều vết thương chí mạng - Ảnh 1
Con dao được cho là hung khí của vụ án được tìm thấy tại hiện trường - Ảnh: Zing News 

Chiều cùng ngày, chị O. được hàng xóm phát hiện tử vong tại nhà riêng của chị này ở thôn La Khê Bãi. Tại thời điểm được phát hiện, trên người nạn nhân có nhiều vết thương do bị đâm bằng vật sắc nhọn.

Thừa Thiên - Huế: Một người phụ nữ bị sát hại dã man tại nhà riêng, trên người xuất hiện nhiều vết thương chí mạng - Ảnh 2
Thừa Thiên - Huế: Một người phụ nữ bị sát hại dã man tại nhà riêng, trên người xuất hiện nhiều vết thương chí mạng - Ảnh 3
Hiện trường xảy ra vụ án kinh hoàng - Ảnh: Báo Thanh Niên  

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm chị L.T.A là một phụ nữ đơn thân, có 2 người con. Vài ngày qua, người dân địa phương thấy có một người đàn ông đến nhà của chị A. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang điều tra làm rõ vụ án mạng.

Sau khi nhận thông tin, phòng cảnh sát hình sự đã cử lực lượng đến hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc. Cơ quan công an đang truy tìm hung thủ gây án.

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