Mới đây trên địa bàn quận Gò Vấp thuộc TP.HCM, người dân tá hỏa khi phát hiện ra một thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà trọ.

Theo thông tin từ Zing News cho biết nạn nhân là anh L.V.H. (22 tuổi, quê TP Hà Nội). Theo đó, chiều cùng ngày, người dân sinh sống trong khu trọ trong hẻm 80 trên đường số 3, phường 9, quận Gò Vấp, nghe thấy mùi hôi trên tầng 2.

Hiện trường nơi thi thể nam thanh niên được phát hiện - Ảnh: Zing News

Khi đi kiểm tra thì thấy mùi hôi nồng nặc từ căn phòng của anh H, người dân nhìn qua khe cửa, phát hiện anh này đã chết trong tư thế treo cổ, thi thể đã phân hủy nặng.

Nhận thông tin, Công an quận Gò Vấp có mặt lấy lời khai nhân chứng, phá cửa vào trong để khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin từ báo Bảo Vệ Pháp Luật cho biết thêm qua lấy lời khai ban đầu xác định nạn nhân thuê căn phòng này và sống cùng bạn gái tên T.T.K.C. 25 tuổi, quê tỉnh An Giang. Tuy nhiên cả hai xảy ra mâu thuẫn nên ngày 30/9/2022, cô bạn gái đã bỏ về quê.

Thời gian này H. liên tục gọi điện và nhắn tin cho bạn gói nói sẽ chết nếu cô không quay lại. Do trước đây mỗi lần cãi nhau H. hay lấy cái chết ra hù dọa nên lần này người bạn gái cũng nghĩ là H. dọa mình.

Hiện thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

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