Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn ở Nghệ An, mới đây theo xác nhận của chính quyền địa phương, hai trong số 3 người phụ nữ gặp nạn đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong ngày 8/10, lãnh đạo UBND xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An, hai trong số 3 phụ nữ trong vụ tai nạn đã tử vong sau vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Bưu Điện đoạn qua xã Hưng Lộc, thành phố Vinh (Nghệ An) vào chiều 5/10 vừa qua.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Tiền Phong

“Hai người phụ nữ tử vong đều trú tại xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc. Sau khi nắm được thông tin, xã đã xuống gia đình thăm hỏi, động viên thân nhân của 2 nạn nhân”, vị lãnh đạo xã nói.

Trước đó, vào khoảng 16h chiều 5/10, một chiếc ô tô Huyndai i10 đang đi trên đường Lê Viết Thuật theo hướng lên cầu Bưu Điện (thuộc địa bàn xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An) với tốc độ cao, khi đến ngã tư đã đâm vào 3 người phụ nữ điều khiển xe đạp từ trong đường Phùng Chí Kiên đi ra.

Theo thông tin từ Zing News sau khi húc văng 3 người đi xe đạp, chiếc ôtô nói trên tiếp tục húc vào hai ôtô đi cùng chiều đang dừng đèn đỏ, khiến phần đuôi xe bị hư hỏng.

Hàng loạt xe bị vỡ vụn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cú tông mạnh khiến 3 người phụ nữ đi xe đạp bị húc văng ra xa. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trong đó, 2 nạn nhân đã tử vong. Người phụ nữ còn lại bị gãy chân, đa chấn thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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