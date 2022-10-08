Tai nạn giao thông liên hoàn ở Nghệ An, 2 người phụ nữ đi xe đạp tử vong thương tâm

Xã hội 08/10/2022 16:25

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn ở Nghệ An, mới đây theo xác nhận của chính quyền địa phương, hai trong số 3 người phụ nữ gặp nạn đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong ngày 8/10, lãnh đạo UBND xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An, hai trong số 3 phụ nữ trong vụ tai nạn đã tử vong sau vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Bưu Điện đoạn qua xã Hưng Lộc, thành phố Vinh (Nghệ An) vào chiều 5/10 vừa qua.

Tai nạn giao thông liên hoàn ở Nghệ An, 2 người phụ nữ đi xe đạp tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Tiền Phong 

“Hai người phụ nữ tử vong đều trú tại xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc. Sau khi nắm được thông tin, xã đã xuống gia đình thăm hỏi, động viên thân nhân của 2 nạn nhân”, vị lãnh đạo xã nói.

Trước đó, vào khoảng 16h chiều 5/10, một chiếc ô tô Huyndai i10 đang đi trên đường Lê Viết Thuật theo hướng lên cầu Bưu Điện (thuộc địa bàn xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An) với tốc độ cao, khi đến ngã tư đã đâm vào 3 người phụ nữ điều khiển xe đạp từ trong đường Phùng Chí Kiên đi ra.

Theo thông tin từ Zing News sau khi húc văng 3 người đi xe đạp, chiếc ôtô nói trên tiếp tục húc vào hai ôtô đi cùng chiều đang dừng đèn đỏ, khiến phần đuôi xe bị hư hỏng.

Tai nạn giao thông liên hoàn ở Nghệ An, 2 người phụ nữ đi xe đạp tử vong thương tâm - Ảnh 2
Hàng loạt xe bị vỡ vụn - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Cú tông mạnh khiến 3 người phụ nữ đi xe đạp bị húc văng ra xa. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trong đó, 2 nạn nhân đã tử vong. Người phụ nữ còn lại bị gãy chân, đa chấn thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Sau giờ nghỉ trưa, cô giáo mầm non tá hỏa khi phát hiện bé trai 4 tuổi tử vong

Sau giờ nghỉ trưa, cô giáo mầm non tá hỏa khi phát hiện bé trai 4 tuổi tử vong

Dù cho đã được đưa đi cấp cứu nhưng bé trai vẫn không thể qua khỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn liên hoàn tử vong 2 người tử vong Nghệ An

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?