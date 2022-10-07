Dù cho đã được đưa đi cấp cứu nhưng bé trai vẫn không thể qua khỏi.

Theo thôngn tin từ báo Người Lao Động chiều 7/10, ông Nguyễn Hữu Tâm - Chủ tịch UBND xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) - cho biết cơ quan công an đang vào cuộc điều tra nguyên nhân 1 trẻ mầm non tử vong tại Trường Mầm non Bắc Sơn đóng trên địa bàn.

Trường Mầm non Bắc Sơn, nơi xảy ra sự việc thương tâm - Ảnh: Báo VietNamNet

Nạn nhân là cháu Phạm Thái S. (SN 2018) học lớp chồi Trường Mầm non Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, sau khi xong bữa trưa, hơn 200 trẻ đang theo học ở trường vào giờ ngủ trưa như thường lệ. Đến 14 giờ, các cháu dậy, duy chỉ cháu S. còn nằm.

Theo thông tin từ báo VietNamNet khi cô giáo lại đánh thức thì cháu S. nằm bất động, dù cho sau đó các cô cõng cháu đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực Bắc Sơn nhưng các bác sỹ kết luận cháu đã tử vong trước khi vào phòng khám.

Theo bà Phạm Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Sơn, hiện cơ quan công an đang khám nghiệm tử thi tìm hiểu nguyên nhân cháu S. tử vong.

Được biết, gia đình cháu S. ở Thôn 1, Bắc Sơn, cháu sống cùng ông nội, bố mẹ cháu đi lao động nước ngoài.

Mâu thuẫn trong lúc nhậu nhẹt, con ruột nhẫn tâm đâm nhát dao chí mạng khiến bố tử vong tại chỗ Trong lúc đang uống rượu với nhau, 2 cha con Y Thô xảy ra mâu thuẫn. Y Thô bị cha ruột (77 tuổi) cầm dao đâm vào người nhưng đã cướp được dao rồi đâm lại một nhát khiến cha ruột tử vong tại chỗ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-gio-nghi-trua-co-giao-mam-non-ta-hoa-khi-phat-hien-be-trai-4-tuoi-tu-vong-511106.html