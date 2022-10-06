Phú Quốc: Mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, chồng lỡ tay đánh chết vợ rồi tự thú

Xã hội 06/10/2022 16:02

Chung sống với nhau 4 năm nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Vũ Khắc Duy đã đánh chết vợ rồi đi tự thú.

Theo thông tin từ Zing News trưa 6/10, ông Huỳnh Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang, cho biết vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra trên địa bàn, khiến một người tử vong. Cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để bàn giao cho gia đình.

Cụ thể vào khoảng 17h ngày 5/10, tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, ông Vũ Khắc Duy (SN 1984, ngụ ở TP Hải Phòng) và chị N.T.N. (SN 1997, ngụ ở Thanh Hóa) có xảy ra mâu thuẫn với nhau, 2 bên đã xảy ra xô xát. Duy đánh chị N. Đến khoảng 0h40 ngày 6/10, Duy phát hiện chị N. tử vong, đã báo với công an và đến đầu thú.

Phú Quốc: Mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, chồng lỡ tay đánh chết vợ rồi tự thú - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm tại cơ quan công an, Duy khai nhận Duy và chị N. chung sống như vợ chồng được 4 năm nay. Sau khi gây án, khoảng 2 giờ ngày 6/10, Duy đến công an đầu thú. Ông Nhân cũng thông tin thêm, lúc làm việc với cơ quan công an, Duy có biểu hiện sử dụng ma túy.

Hiện cơ quan công an TP Phú Quốc đang tạm giữ Duy để điều tra làm rõ.

Đà Nẵng: Đón con đi học về, mẹ tá hỏa phát hiện con bị bầm tím tay chân

Đà Nẵng: Đón con đi học về, mẹ tá hỏa phát hiện con bị bầm tím tay chân

Mới đây vào ngày 6/10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết kèm hình ảnh một học sinh tiểu học ở Đà Nẵng chân tay bầm tím sau khi đi học về, khiến dư luận xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng giết vợ đánh vợ tử vong Phú Quốc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?