Chung sống với nhau 4 năm nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Vũ Khắc Duy đã đánh chết vợ rồi đi tự thú.
- Đà Nẵng: Đứng chờ đèn sang đường, người phụ nữ bị xe tông tử vong thương tâm
- Thông tin MỚI vụ 2 vợ chồng chìm ghe trên biển ở Khánh Hòa: Đã tìm thấy thi thể người chồng
Theo thông tin từ Zing News trưa 6/10, ông Huỳnh Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang, cho biết vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra trên địa bàn, khiến một người tử vong. Cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để bàn giao cho gia đình.
Cụ thể vào khoảng 17h ngày 5/10, tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, ông Vũ Khắc Duy (SN 1984, ngụ ở TP Hải Phòng) và chị N.T.N. (SN 1997, ngụ ở Thanh Hóa) có xảy ra mâu thuẫn với nhau, 2 bên đã xảy ra xô xát. Duy đánh chị N. Đến khoảng 0h40 ngày 6/10, Duy phát hiện chị N. tử vong, đã báo với công an và đến đầu thú.
Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm tại cơ quan công an, Duy khai nhận Duy và chị N. chung sống như vợ chồng được 4 năm nay. Sau khi gây án, khoảng 2 giờ ngày 6/10, Duy đến công an đầu thú. Ông Nhân cũng thông tin thêm, lúc làm việc với cơ quan công an, Duy có biểu hiện sử dụng ma túy.
Hiện cơ quan công an TP Phú Quốc đang tạm giữ Duy để điều tra làm rõ.