Trong lúc đang chờ đèn để sang đường, người phụ nữ lớn tuổi đã bị nam sinh lớp 8 điều khiển xe máy với tốc độ cao tông tử vong.

Theo thông tin từ Zing News sáng 6/10, lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, cho biết đơn vị đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Zing News

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng 4/10, tại đường Đà Nẵng (phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền), do thiếu niên M. (SN 2008) chở theo bạn học cùng tuổi đi trên xe máy gây ra.

Thời điểm này, người phụ nữ (62 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) đang đứng chờ sang đường thì M. chạy xe với tốc độ cao đi tới, đâm trực diện vào nạn nhân. Người phụ nữ bị hất tung lên cao, rơi xuống và nằm trên đường. Hai thiếu niên dừng xe lại một lúc rồi lại tiếp tục phóng xe máy bỏ chạy.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm dù cho nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng vì tình trạng chấn thương quá nặng khiến người phụ nữ tử vong thương tâm ngay sau đó.

Theo Công an quận Ngô Quyền, M. và người bạn đi cùng đã đến cơ quan chức năng trình diện vào hôm 5/10. Tại cơ quan công an, M. khai lý do bỏ chạy là vì quá sợ hãi.

