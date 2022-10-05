Vụ tai nạn thương tâm diễn ra trên đường Nguyễn Xiển, TP Thủ Đức vào lúc 19h.
- Thương tâm nam sinh lớp 11 tử vong sau khi quên mình nhảy xuống sông giải cứu 2 em nhỏ
- Lời khai lạnh lùng của người bố phóng hỏa đốt nhà để giết con trai
Theo thông tin từ Zing News vào khoảng 19h ngày 4/10, xe vận chuyển rác thải mang biển số 51D-613.58 của Công ty TNHH MTV môi trường đô thị thành phố chạy trên đường Nguyễn Xiển, hướng Nguyễn Duy Trinh ra Nguyễn Văn Tăng.
Khi đổ hết dốc cầu Trao Trảo, phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức), phương tiện này va chạm với xe máy mang biển số 59X1-757.57 do một nam thanh niên cầm lái.
Cú va chạm khiến người này ngã xuống đường bị xe chở rác cán tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế tới công an trình diện.
Theo thông tin từ báo Người Lao Động sau khi nhận được tin, Công an TP Thủ Đức, Công an TP HCM phối hợp phong tỏa hiện trường. Do thi thể nạn nhân bị kẹt dưới bánh xe chở rác nên Công an phải điều xe cẩu đến đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.Bước đầu, Công an xác định nạn nhân là anh T.M.K. (20 tuổi, quê Thanh Hoá). Vụ tai nạn cũng khiến tình hình giao thông khu vực này hỗn loạn và đến 21h hiện trường mới được giải quyết ổn thỏa.