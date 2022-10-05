TP.HCM: Va chạm mạnh với xe chở rác, nam thanh niên 20 tuổi tử vong tại chỗ

Xã hội 05/10/2022 09:44

Vụ tai nạn thương tâm diễn ra trên đường Nguyễn Xiển, TP Thủ Đức vào lúc 19h.

Theo thông tin từ Zing News vào khoảng 19h ngày 4/10, xe vận chuyển rác thải mang biển số 51D-613.58 của Công ty TNHH MTV môi trường đô thị thành phố chạy trên đường Nguyễn Xiển, hướng Nguyễn Duy Trinh ra Nguyễn Văn Tăng.

TP.HCM: Va chạm mạnh với xe chở rác, nam thanh niên 20 tuổi tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Zing News  

Khi đổ hết dốc cầu Trao Trảo, phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức), phương tiện này va chạm với xe máy mang biển số 59X1-757.57 do một nam thanh niên cầm lái.

Cú va chạm khiến người này ngã xuống đường bị xe chở rác cán tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế tới công an trình diện.

TP.HCM: Va chạm mạnh với xe chở rác, nam thanh niên 20 tuổi tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến giao thông bị ùn tắc - Ảnh: Báo Người Lao Động  

Theo thông tin từ báo Người Lao Động sau khi nhận được tin, Công an TP Thủ Đức, Công an TP HCM phối hợp phong tỏa hiện trường. Do thi thể nạn nhân bị kẹt dưới bánh xe chở rác nên Công an phải điều xe cẩu đến đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.Bước đầu, Công an xác định nạn nhân là anh T.M.K. (20 tuổi, quê Thanh Hoá). Vụ tai nạn cũng khiến tình hình giao thông khu vực này hỗn loạn và đến 21h hiện trường mới được giải quyết ổn thỏa. 

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