Nghe tiếng hô hoán, Hoàng không một chút suy nghĩ liều mình nhảy xuống cứu 2 em nhỏ nhưng đáng buồn thay người đã cứu thành công nhưng em lại không thể tự cứu lấy mình để rồi tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Giáo Dục & Thời Đại vào ngày 4/10, thông tin từ UBND xã Phù Hóa cho biết, địa phương này vừa tổ chức buổi lễ biểu dương, tặng giấy khen cho các cá nhân có đã không ngại nguy hiểm cứu người đuối nước. UBND xã Phù Hóa khen thưởng những cá nhân đã có công cứu người - Ảnh: Báo Giáo Dục & Thời Đại Cụ thể tại đây xã Phù Hóa đã tặng giấy khen các cá nhân Cao Xuân Sinh, Lê Trần Vũ Hoàng đều trú xã Phù Hóa và Trần Văn Tùng trú xã Liên Trường; biểu dương các cá nhân Hoàng Ngọc An, Hoàng Văn Long, Hoàng Văn Tâm, Hoàng Văn Thanh, Trần Đức Liên, Lê Văn Hồng đều trú tại xã Phù Hóa.

Trước đó theo thông tin từ báo Người Lao Động chiều ngày 6/9, khi đang tắm trên sông Gianh đoạn qua bến Cửa Nghè, thôn Trường Long, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, em Lê Trần Vũ Hoàng cùng nhóm bạn đã phát hiện 2 em nhỏ bị đuối nước, sóng cuốn ra xa. Không cần phải suy nghĩ quá lâu nam sinh lớp 11 ngay lập tức nhảy xuống cứu người. Giấy khen của em Lê Trần Vũ Hoàng - Ảnh: Báo Người Lao Động Tuy nhiên, do đuối sức Hoàng chỉ đẩy được 2 em vào gần bờ, còn mình thì bị cuốn trôi theo cơn sóng dữ và tử vong thương tâm sau đó. Các em bị đuối nước sau đó được người dân gần đó kịp thời đưa vào bờ an toàn.

Chứng kiến hành động dũng cảm của Hoàng đã quên hi sinh thân mình để cứu sống 2 em nhỏ, nhiều người dân địa phương đã không kìm được nước mắt, đến viếng chia buồn với gia đình nam sinh. Bức thư của một người em nhỏ được Hoàng cứu mạng ngày hôm đó - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo UBND xã Phù Hóa, khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng Công an xã đã có mặt kịp thời nhằm ứng cứu và hỗ trợ. Địa phương sau đó đã đến chia buồn, động viên gia đình và thân nhân của em Lê Trần Vũ Hoàng, vì tinh thần không ngại hiểm nguy và hành động dũng cảm cứu người em Hoàng xứng đáng được ghi nhận và biểu dương. Được biết, em Lê Trần Vũ Hoàng hiện đang là học sinh lớp 11, Trường THPT Lê Trực. Trước sự việc đau lòng, đoàn trường đã đến chia buồn, động viên gia đình đồng thời đã báo cáo sự việc lên cấp trên nhằm có phương án biểu dương hành động dũng cảm, hỗ trợ gia đình đình em.

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