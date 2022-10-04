Mâu thuẫn trong hôn nhân, vợ nhẫn tâm sát hại chồng rồi bịa chuyện bị giang hồ giết

Xã hội 04/10/2022 09:04

Trong lúc nạn nhân đang ngủ, nghi phạm đã dùng dao đâm nhiều phát chí mạng khiến ông H. tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã điều tra làm rõ vụ án người vợ giết chồng rồi tạo hiện trường giả.

Cụ thể bà Trần Thị Hoanh (53 tuổi, ở thôn Hòa Mỹ, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) trình báo chồng là ông H.H. (51 tuổi) bị giang hồ đòi nợ sát hại khi đang ở nghỉ trưa tại nhà. Tuy nhiên qua khám nghiệm, xác minh điều tra vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định bà Hoanh là người trực tiếp sát hại ông H.

Mâu thuẫn trong hôn nhân, vợ nhẫn tâm sát hại chồng rồi bịa chuyện bị giang hồ giết - Ảnh 1
Đối tượng Trần Thị Hoanh - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Theo thông tin từ Zing News, vụ việc xảy ra sau khi khi vợ chồng bà Hoanh cãi vã. Người phụ nữ này đã lên kế hoạch giết chồng.

Trong lúc, ông Hà ngủ trưa, bà Hoanh cầm dao đâm nhiều nhát vào đầu, ngực, lưng ông H… Mặc dù bị gãy dao, bà Hoanh tiếp tục lấy chày gõ lưỡi dao lại, đâm xuyên người ông H. khiến ông tử vong tại chỗ.... Sau đó, nghi phạm xóa dấu vết hiện trường, dựng chuyện chồng bị giang hồ sát hại.

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