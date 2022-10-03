Thông tin MỚI vụ bạo hành vợ mang thai, livestream ở Quảng Ninh: Đối tượng có đến 2 tiền án

Xã hội 03/10/2022 16:02

Liên quan đến vụ chồng bạo hành vợ đang mang thai rồi livestream ở Quảng Ninh, mới đây trong quá trình điều tra lực lượng chức năng cho biết nghi phạm trong quá khứ từng có 2 tiền án.

Theo thông tin từ Zing News chiều ngày 3/10 một lãnh đạo UBND TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin về việc trên mạng xã hội xuất hiện video về việc chồng đánh vợ có địa chỉ tại phường Cửa Ông, UBND TP Cẩm Phả đã chỉ đạo UBND phường Cửa Ông phối hợp với công an thành phố, công an phường  điều tra, xác minh làm rõ.

Thông tin MỚI vụ bạo hành vợ mang thai, livestream ở Quảng Ninh: Đối tượng có đến 2 tiền án - Ảnh 1
Người vợ bị chồng đánh thẳng tay chỉ vì không đưa tiền mừng cưới - Ảnh: Zing News 

Theo đó, vào hoảng 13h, ngày 1/10, Công an phường Cửa Ông có tiếp nhận nguồn tin của chị L.N.N.Y (SN 2001, hộ khẩu thường trú: 12E, Ngô Thời Nhậm, Phường Thuận Hòa, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế) trình báo về việc vào khoảng 11 giờ cùng ngày bị đối tượng N.M.Nh (SN: 1995, có hộ khẩu thường trú tại  tổ 9, khu 2, Cửa Ông, Cẩm Phả) có những hành vi hành hung vào mặt vợ và livestream lên MXH. 

Trong quá trình điều tra, Công an đã xác định được nguyên nhân và chính xác diễn biến vụ việc diễn ra như thế nào. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ ngày 1/10, Chị Y. và anh Nh. có xảy ra cãi vã sau đó có lời qua tiếng lại. Anh Nh dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, vào đầu chị Y làm chảy máu mũi và dùng chân đạp vào mặt chị Y, tiếp đó dùng điện thoại di động quay video đăng lên mạng xã hội Facebook.

Nguyên nhân chính được cho dẫn đến vụ việc là do Nh. bảo chị Y. đưa tiền đi ăn cưới một người bạn của Nh nhưng chị Y. không đưa tiền nên bị Nh. đánh. Đáng chú ý dù sống như vợ chồng với nhau nhưng cả 2 vẫn chưa đăng ký kết hôn và ngoài ra chị Y đang mang thai 13 tuần. 

Theo thông tin từ báo VietNamNet/Infonet cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra vụ việc Công an phường đã tiếp nhận vụ việc trên theo quy định của pháp luật, đã cấp giấy giới thiệu cho chị Y đi khám thương tích tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả. Kết quả tình trạng bình thường, ngày hôm sau chị Y đi về quê, thấy đau bụng và qua bệnh viện ở Hà Nội khám, chị Y thông tin kết quả bình thường.

Thông tin MỚI vụ bạo hành vợ mang thai, livestream ở Quảng Ninh: Đối tượng có đến 2 tiền án - Ảnh 2
Thông tin MỚI vụ bạo hành vợ mang thai, livestream ở Quảng Ninh: Đối tượng có đến 2 tiền án - Ảnh 3
Một số hình ảnh ''động tay động chân'' của người chồng với vợ được cắt ra từ clip - Ảnh: Báo VietNamNet/Infonet 

Chính N.M.Nh đăng tải clip lên mạng xã hội nhưng sau đó đã xóa. Tại công an phường Cửa Ông, đối tượng Nh. đã thừa nhận việc đánh, xâm hại sức khỏe chị Y và đăng tải trên mạng xã hội.

Đối tượng N.M.Nh đã từng có 02 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hiện đang là đối tượng thi hành án quản lý tại cộng đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ. 

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Công an phường Cửa Ông đã tiếp nhận nguồn tin của chị L.N.N.Y. (21 tuổi) trình báo về việc bị chồng là anh N.M.H. (27 tuổi) có hành vi bạo hành.

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