Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ mới đây, tình hình mưa lũ ở Nghệ An diễn biến rất phức tạp. Tỉnh này có lượng mưa rất lớn và phổ biến từ 200mm đến 470mm đã gây tình trạng ngập lụt, sạt lở đất nhiều nơi. Ngoài thiệt hại về người, mưa lớn tại Nghệ An đã làm ngập lụt trên 7.000 ngôi nhà, 71 hộ dân phải di dời do ảnh hưởng của sạt lở đất, hơn 17.000 con gia cầm bị chết; 16 điểm trường bị ảnh hưởng.