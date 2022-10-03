Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ mới đây, tình hình mưa lũ ở Nghệ An diễn biến rất phức tạp. Tỉnh này có lượng mưa rất lớn và phổ biến từ 200mm đến 470mm đã gây tình trạng ngập lụt, sạt lở đất nhiều nơi. Ngoài thiệt hại về người, mưa lớn tại Nghệ An đã làm ngập lụt trên 7.000 ngôi nhà, 71 hộ dân phải di dời do ảnh hưởng của sạt lở đất, hơn 17.000 con gia cầm bị chết; 16 điểm trường bị ảnh hưởng.

Theo đó, tại địa bàn xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, trời mưa rất to, nước sông liên tục dâng cao, Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt của xã Yên Thắng chỉ đạo lực lượng vũ trang xã trực 24/24 giờ tại đập tràn khe Chon để cảnh báo nguy hiểm ngăn không cho người dân đi qua phòng trường hợp bị lũ cuốn.

Em bé cùng mẹ vượt lũ khám chữa bệnh. Ảnh: Công an nhân dân

Thông tin từ Báo Công an nhân dân cho hay, địa bàn đã hỗ trợ thành công một cháu bé và mẹ phải đi bệnh viện cấp cứu trong lúc khẩn cấp. Cụ thể, khi tổ công tác Công an xã đang làm nhiệm vụ canh gác cảnh báo nguy hiểm tại điểm sạt lở cầu khe Chon thì nhận được thông tin cháu bé 8 tháng bị bệnh sốt xuất huyết liên tục nôn ra máu, nguy hiểm đến tính mạng.

Vào thời điểm trên, tình hình mưa gió và lũ liên tục dâng cao, bản Xốp Cốc lại cách Trạm y tế xã tận 10 km và đang bị cô lập bởi con sông chảy xiết, không có cầu và các phương tiện qua lại, cách duy nhất là chỉ có thể là vượt qua dòng nước lũ chảy xiết.

Mẹ và bé cùng nhau đến bệnh viện an toàn. Ảnh: Công an nhân dân

Trước tình thế cấp bách đó, Thượng uý Lô Minh Rạng nhanh chóng cùng lực lượng công an xã, quân sự xã huy động thêm nhân dân trong bản chặt tre kết thành bè chở 2 mẹ con vượt sông đi cấp cứu. May mắn cũng đã vượt đến bờ, Thiếu uý Đặng Thế Minh đang ứng trực tại trụ sở Công an xã dùng xe mô tô chuyên dụng có mặt tại bờ sông, hỗ trợ 2 mẹ con lên bờ và cấp cứu.

Sau khi được đưa đến bệnh viện cháu bé đã qua cơn nguy kịch, tình hình sức khoẻ đã ổn định và hiện vẫn đang nằm điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tương Dương.