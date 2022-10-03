Ông Nguyễn Văn Thành (SN 1962, trú tại khối 1, thị trấn Mường Xén) chia sẻ lại, ngay trong đêm, nước lũ ập về quá nhanh, vợ của ông Thành và con dâu ôm các cháu nhỏ tháo chạy. Bên ngoài nước cuồn cuộn đổ về, ông bỏ lại mọi tài sản mặc cho nước lũ tàn phá rồi cũng chạy thoát thân trong đêm.

Theo thông tin từ Báo VOV, vào đêm 2/10, người dân tại khối 1, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn , Nghệ An chỉ kịp thoát thân sau tiếng loa thông báo. Một cơn lũ quét kinh hoàng dẫn đến nhiều ngôi nhà vẫn ngập trong lớp bùn đất sâu cả mét.

“Lũ về nhanh lắm, nước cuộn xiết, cả gia đình chỉ kịp chạy lấy người. Bây giờ trở về thì nhà cửa, đồ đạc đã hư hỏng hết rồi, máy móc, đồ dùng cũng chẳng còn gì”, ông Thành nói.

Nhiều nhà dân đang bị bùn đất lấp. Ảnh: Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Lũ rút, các gia đình hiện đã trở về nhà nhưng một phần tài sản bị cuốn trôi mất, còn lại đều bị chôn vùi trong bùn đất. Khung cảnh hoang tàn khiến nhiều người khiếp sợ bởi sức tàn phá khủng khiếp của trận lũ quét kinh hoàng, chỉ trong chốc lát lũ đã nhấn chìm tất cả.

Tài sản của người dân bị vùi lắp sau lũ quét. Ảnh: VOV

Đau xót thay, theo thông tin từ Báo Lao Động, một người mẹ trẻ đã mất đi con thơ trong cơn lũ dữ. Theo đó, gia đình chị Và Y Dở (19 tuổi) bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, cùng cháu Ch. không may tử vong. Mất đi con gái, chị Và Y Dở thất thần, bàng hoàng không dám tin vào sự thật. "Mẹ xin lỗi tất cả là tại mẹ, mẹ thương em nhưng không làm được gì. Ở bên kia con có lạnh không, mẹ biết con cần mẹ và mẹ cũng thế. Mẹ chấp nhận mất mọi thứ chứ không chấp nhận được chuyện mất em. Thiên thần nhỏ của mẹ. Mẹ làm sao vượt qua đây, chỉ có mẹ thôi mẹ sống sao bây giờ”. - chị Và Y Dở tâm sự trên Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Xót xa người mẹ trẻ mất con. Ảnh: Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Đến sáng 3/10, người dân và chính quyền địa phương đã trở về, dọn dẹp lại nơi mình sinh sống. Tuy nhiên, bùn đất ngập ngụa, gỗ cũng bị cuốn vào nhà người dân khiến họ gặp rất nhiều khó khăn. Có lẽ, phải mất nhiều ngày nữa người dân nơi đây mới có thể khắc phục xong và ổn định đời sống.