Khám nghiệm thi thể vụ con trai chôn mẹ trong vườn chuối có khớp với lời khai của người con?

Xã hội 02/10/2022 17:09

Người mẹ qua đời được con trai chôn vội trong vườn chuối, lời khai ban đầu của người này cho hay vì gia đình quá nghèo, đồng thời sợ phiền mọi người nên đã tự quấn chăn chôn cất mẹ.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong trước đó, do hay tin cụ 95 tuổi bị mất tích, công an vào cuộc điều tra, đồng thời người thân và hàng xóm chia nhau đi tìm bà. Nhiều người mò tìm ở một số vị trí nhất định nhưng không có kết quả.

Vào tối 26/9, lãnh đạo UBND xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể bà cụ được báo mất tích trước đó. Cụ thể, cụ bà Phạm Thị K. (95 tuổi) được xác nhận bị chôn trong vườn, bên trên trồng cây chuối, có dấu hiệu phi tang.

Khám nghiệm thi thể vụ con trai chôn mẹ trong vườn chuối có khớp với lời khai của người con? - Ảnh 1

Thi thể cụ K. được lực lượng chức năng tìm thấy trong vườn chuối sau nhà. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Cùng thời điểm trên, đối tượng bị nghi ngờ là ông Mão đã lên cơ quan trình báo vụ việc. Ông cho hay, do cha ông mất sớm, vợ ông cũng mất trên khúc sông trước nhà, không may đến năm 2019, chị gái ông Mão cũng mất nên căn nhà nhỏ chỉ còn ông và cụ K. sinh sống. Mới đây, cụ cũng không may qua đời, vì gia cảnh nghèo khó và trong nhà liên tiếp có đám tang, sợ hàng xóm phiền việc phúng viếng nên ông lấy chăn quấn vào thi thể rồi chôn mẹ trong vườn nhà để không làm phiền đến mọi người.

Ngay sau đó, công an vẫn tiếp tục làm điều tra, làm rõ. Theo thông tin từ Báo Dân trí, Công an tỉnh Thái Bình đã khám nghiệm thi thể cụ bà P.T.K. (95 tuổi) và cho hay, họ không nhận thấy có tác động ngoại lực, vết đâm hay chém trên thi thể. Nguyên nhân về việc cụ bà P.T.K. tử vong được Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xem xét và kết luận cụ thể nhất.

Nhiều người cũng hi vọng lời khai nhận của ông Mão là sự thật.

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