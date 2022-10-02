Vụ vợ cắt 'của quý' của chồng, viện kiểm soát liên tục bào chữa cho vợ nhưng tòa quy định xử nặng

Vào hôm 30/9, TAND huyện Yên Châu TAND, tỉnh Sơn La đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Thị Nguyệt (36 tuổi) về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, sau phiên xét xử, trước những lời khai nhận và mong muốn giảm án của cả bị cáo và nạn nhân, Tòa án nhân dân vẫn cho rằng không có căn cứ chứng minh bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác trong trạng thái tinh thần kích động mạnh.

Thay vào đó, hành vi của bị cáo có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 4 điều 134 BLHS, khung hình phạt từ bảy đến 14 năm tù.

Vợ cắt 'của quý' của chồng. Ảnh: Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Trước đó, vào cuối tháng 8-2022, TAND huyện Yên Châu cũng từng trả hồ sơ với lý do VKSND có ý định tương tự. Theo đó, VKSND huyện Yên Châu vẫn giữ quan điểm, tiếp tục truy tố bị cáo Nguyệt về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác trong trạng thái tinh thần kích động mạnh, đề nghị xử phạt bị cáo từ 24 đến 30 tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án.

Cùng thông tin trong ngày xét xử vụ án vợ cắt của quý của chồng, Báo Truyền hình quốc hội Việt Nam cũng cho hay, tại phiên toà, bị hại Nguyễn Văn Hoan đã bật khóc và xin toà giảm nhẹ tội cho vợ vì còn 3 con nhỏ, nếu vợ phải đi tù thì sẽ không ai nuôi 3 con. Trước đó 2 ngày, Hoan bị TAND huyện Yên Châu tuyên phạt 10 năm tù về tội cưỡng dâm người dưới 16 tuổi.

Vụ án trên có liên quan đến việc bị cáo ra tay trong tình trạng tức giận vì đứa con riêng bị chồng xâm hại trong suốt thời gian dài, hai vợ chồng sau đó đều phải thực thi tội danh theo quy định.

Vụ vợ cắt ‘của quý’ của chồng, cả hai đều xin giảm án, nạn nhân hối hận vì hành vi của mình Trong phiên tòa xét xử, cả hai vợ chồng đều cho biết vô cùng hối hận vì hành vi của mình. Đặc biệt ở nghi phạm, tòa đã cân nhắc giảm án vì những tình tiết đặc biệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-vo-cat-cua-quy-cua-chong-vien-kiem-soat-lien-tuc-bao-chua-cho-vo-nhung-toa-quy-dinh-xu-nang-509143.html