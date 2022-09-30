Trong phiên tòa xét xử, cả hai vợ chồng đều cho biết vô cùng hối hận vì hành vi của mình. Đặc biệt ở nghi phạm, tòa đã cân nhắc giảm án vì những tình tiết đặc biệt.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, người phụ nữ tên Hà Thị Nguyệt bị VKSND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La truy tố về tội Cố ý gây thương tích hoặc Gây tổn hại cho sức khỏe người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (theo điểm b, khoản 2 Điều 135 của BLHS). Theo điều tra, ngày 19-3, do quá uất ức vì chồng là Nguyễn Văn Hoan (29 tuổi, trú tại huyện Yên Châu) có hành vi quan hệ tình dục với con gái riêng của mình là cháu L. (15 tuổi), Nguyệt đã dùng dao cắt "của quý" của chồng, sau đó đến cơ quan công an tự thú.

Hà Thị Nguyệt bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Ảnh: Lao Động Theo trang tin từ Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam, sáng ngày 30/9, TAND huyện Yên Châu tỉnh Sơn La đã xét xử sơ thẩm vụ án vợ cắt “của quý” của chồng. Tại phiên tòa, bị hại Nguyễn Văn Hoan đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho vợ. Mặc dù theo giám định, sức khỏe bị suy giảm 72%, nhưng bị cáo thấy không ảnh hưởng gì nhiều vì vẫn đi lại sinh hoạt, lao động được (trước đó, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sơn La đã phẫu thuật, nối lại thành công bộ phận sinh dục cho Hoan). Bị cáo đã bật khóc và xin tòa giảm nhẹ tội cho vợ vì còn 3 con nhỏ. Bị cáo Hà Thị Nguyệt cũng nhiều lần bật khóc trước tòa, tỏ rõ sự ăn năn hối hận vì đã không kiểm soát được cảm xúc dẫn đến hành động cắt “của quý” của chồng khi trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Vợ cắt 'của quý' của chồng. Ảnh: VietNamNet Về hành vi của Hoan trước đó cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu cũng đã khởi tố, tạm giam bị can về tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Xét về các tình tiết, do nạn nhân lại chính là người có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng. Nguyệt cũng phải chịu tội đã gây ra, tuy nhiên đây là hoàn cảnh đặc biệt khi bị cáo bị tác động mạnh do chính con gái bị hại. Ngoài ra, chị này cũng đang nuôi 3 con nhỏ, nếu cả hai đi tù sẽ không có người chăm sóc trẻ. Do đó, TAND huyện Yên Châu đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung xét theo dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 4 Điều 134 BLHS.

Thảm án vợ chết, chồng tự tử ở Phú Yên: khởi tố, bắt tạm giam người chồng sau khi điều trị tại bệnh viện Trong khi người vợ tử vong, người chồng cũng nguy kịch được chuyển viện cấp cứu. Người này hiện tại được xác nhận đã qua cơn nguy kịch và được xuất viện nên công an đã tiến hành khởi tố.

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