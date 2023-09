Theo điều tra, ngày 19-3, do quá uất ức vì chồng là Nguyễn Văn Hoan (29 tuổi, trú tại huyện Yên Châu) có hành vi quan hệ tình dục với con gái riêng của mình là cháu L. (15 tuổi), Nguyệt đã dùng dao cắt "của quý" của chồng, sau đó đến cơ quan công an tự thú.

Vợ cắt 'của quý' của chồng. Ảnh: VietNamNet

Về hành vi của Hoan trước đó cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu cũng đã khởi tố, tạm giam bị can về tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Xét về các tình tiết, do nạn nhân lại chính là người có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng. Nguyệt cũng phải chịu tội đã gây ra, tuy nhiên đây là hoàn cảnh đặc biệt khi bị cáo bị tác động mạnh do chính con gái bị hại. Ngoài ra, chị này cũng đang nuôi 3 con nhỏ, nếu cả hai đi tù sẽ không có người chăm sóc trẻ. Do đó, TAND huyện Yên Châu đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung xét theo dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 4 Điều 134 BLHS.