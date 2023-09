Người dân khi ra thăm đồng lúa đã phát hiện người nông dân tử vong, nghi do trượt chân và đuối nước vì lũ dâng cao.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động vào trưa 30-9, tin từ UBND xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa xác nhận một người đàn ông trên địa bàn xã tử vong ngoài cánh đồng trong tiết trời mưa lớn, nước lũ dâng cao.

Mưa lớn gây ngập lụt trên địa bàn xã Thành Long. Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, tối hôm trước trên địa bàn có mưa lớn, một số hồ đập trong xã nước dâng cao tràn ra ngoài. Vì thế, có thể nạn nhân đã ra khu vực cánh đồng của gia đình thăm lúa thì không may gặp nạn. Cụ thể hơn, ông T. tử vong do bị trượt ngã dẫn tới đuối nước.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Thanh niên, từ ngày 21 - 25.9, hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to. Từ đêm 27/9 đến ngày 30/9/2022 khu vực tiếp tục có một đợt mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; tổng lượng mưa cả đợt có khả năng đạt từ 150 đến 300 mm. Ngày 26.9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng, chống ảnh hưởng của bão Noru.

Hiện chính quyền địa phương đã hoàn tất thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

30 tấn ngao ở biển, người dân hồ hởi đi nhặt: Nhận ‘lộc trời’ Sau cơn bão, nhiều người vui mừng phát hiện hàng chục tấn ngao trôi dạt ở biển. Những chú ngao này có kích thước khá to, ‘từ 6-7 con/kg’ - một tài khoản cho hay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/them-mot-nguoi-tu-vong-tai-thanh-hoa-nghi-duoi-nuoc-do-lu-dang-cao-508589.html