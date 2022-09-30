30 tấn ngao ở biển, người dân hồ hởi đi nhặt: Nhận ‘lộc trời’

Sau cơn bão, nhiều người vui mừng phát hiện hàng chục tấn ngao trôi dạt ở biển. Những chú ngao này có kích thước khá to, ‘từ 6-7 con/kg’ - một tài khoản cho hay.
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Mới đây, nhiều người dân tại vùng biển Nam Định đã hồ hởi gom, nhặt các con ngao giấy tự nhiên phủ khắp bãi biển sau bão Noru đổ bộ.
Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ông Trần Quang Hưng, trưởng Phòng NN-PTNT H.Giao Thủy (Nam Định), xác nhận có sự việc trên và đây là trường hợp hi hữu từ trước đến nay chưa từng có. Cụ thể, số lượng ngao được xác định có thể hơn 30 tấn. Chỉ hốt chớp nhoáng đã thu được nhiều kg.
Giống ngao trên được xác nhận là ngao giấy tự nhiên, có thân hình vượt trội, trung bình phải to bằng nửa bàn tay người lớn. Loài ngao này chứa hàm lượng B6, B12, Canxi cao, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Ngao giấy được nhiều bà nội trợ lựa chọn vì kích thước lớn, nhiều thịt. Hơn nữa chúng còn dễ chế biến, thịt ngọt, ăn rất thơm.
Tuy nhiên, “gần như những con ngao nhỏ bị chết hết, những con ngao to có thể chịu đựng được sức đập của sóng nên sống sót. Người dân ra thu nhặt những con ngao sống về ăn và bán.” - ông Hưng cho biết thêm.
Trước đó, theo thông tin từ Báo Dân Trí, hiện tượng ngao trôi dạt vào bờ cũng xuất hiện ở tỉnh Nghệ An năm 2021. Người dân địa phương sau đó đã đổ xô ra biển, mang theo các dụng cụ như để nhặt "lộc biển".
Theo ông Phan Thế Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương, do ảnh hưởng của áp thấp sau bão số 6, sóng cuộn mạnh nên ngao bị đánh dạt vào bờ biển. "Theo kinh nghiệm của bà con dân biển, việc ngao bỗng dưng dạt vào bờ biển không có hiện tượng gì lạ, đó là do ảnh hưởng của áp thấp".
Bà Nguyễn Thị Bình, người dân phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai cho hay: “Từ sáng đến giờ tôi cũng nhặt được gần cả yến ngao rồi. Chưa thấy năm nào ngao lại nhiều đến thế này…".
Sau khi thu gom ngao, người dân có thể đem về ăn hoặc bán. Có gia đình bán được 500 - 1 triệu đồng mỗi ngày. Thậm chí, có những hộ gia đình nhiều thành viên đi nhặt được 1-2 tạ ngao, bán được từ 1-2 triệu đồng.
Hiện tại, với số lượng ngao tại địa bàn Huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, những phòng ban liên quan đang tiến hành tìm hiểu cụ thể.