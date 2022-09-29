Tố giác lời khai gian của người phụ nữ hỏa thiêu cháu bé tại Đắk Lắk: không chỉ biết rõ mà còn phụ giúp thực hiện

Như trước đó, lời khai của người phụ nữ về việc không hay biết gì về cái chết của cháu bé, cho đến khi ra đến TP Huế còn rất nhiều uẩn khúc, sai sự thật.

Thời gian vừa qua, dư luận không ngừng xôn xao về việc ông N.H.N (45 tuổi, ngụ TP Huế) mang con là N.L.M.Q (3 tuổi) đến TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) gửi cho ông Quang chăm sóc, chữa bệnh chậm phát triển nhưng chỉ 3 tuần sau phải đau đớn nhận lại hũ tro cốt. Vụ việc sau đó được người này làm đơn tố cáo công an. Theo VTC News trước đó, tại cơ quan công an, những lời khai của 2 người trong vụ việc trên có rất nhiều điểm mâu thuẫn và trái pháp luật.

Công an tỉnh Lâm Đồng sau đó đã gửi tro xương mà ông Q. khai là của cháu N.L.M.Q và mẫu tóc của mẹ cháu xuống TP HCM để trưng cầu giám định; đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ lời khai của ông Q. và bà B. để điều tra vụ việc đang gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Ông Q. và bà B. tại đám tang của cháu bé. Ảnh: Tiền Phong

Mới đây theo thông tin từ Báo Tiền Phong, kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an đã lật tẩy lời khai gian của người phụ nữ. Theo đó, bà B. biết việc cháu Q. mất và đã giúp sức để ông Q. hỏa thiêu cháu bé.

Cụ thể, ông Q. bàn với bà B. đưa thi thể cháu về Huế giao cho gia đình ông N., nhưng rồi lại sợ ông N. bị sốc, ảnh hưởng đến sức khỏe vì ông này đang bị bệnh. Hai người cũng dự tính báo với cơ quan chức năng, nhưng rồi lại sợ gặp rắc rối nên ông Q. đã quyết định tự hỏa thiêu thi thể cháu Q.

Ông Q. không hành động một mình mà suốt quá trình hỏa thiêu thi thể đều có sự giúp sức của bà B.. Địa điểm thiêu xác cháu Q. cũng không phải ở huyện Đam Rông như lời khai ban đầu của ông Q. với cơ quan điều tra mà là ở khu vườn của gia đình ông tại tỉnh Đắk Lắk.

Dựa trên các xác minh trên, ngày 28/9, viện KSND tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông L.M.Q. và bà C.T.T.B. về hành vi “xâm phạm thi thể”. Thông tin mới, cả 2 người cùng thiêu xác cháu bé và địa điểm hỏa thiêu là ở tỉnh Đắk Lắk.

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