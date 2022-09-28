Những du khách kể lại hành trình mắc kẹt ở Đà Nẵng đợi bão tan trong khách sạn: lo lắng nhưng cũng ấm lòng

Xã hội 28/09/2022 14:20

Chưa từng rơi vào hoàn cảnh bão lũ đổ bộ, nhiều du khách mắc kẹt tại Đà Nẵng không khỏi lo lắng nhưng vẫn ấm lòng bởi sự sẻ chia của người dân địa phương.

Vài ngày trước đó, tin tức về cơn bão Noru đổ bộ đã khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Theo nhiều nguồn tin, Noru là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Noru được xem như những cơn bão lịch sử, tàu trọng tải lớn cũng có thể bị đánh đắm. Ngoài ra, Noru cũng được so sánh tương đương cơn bão Xangsane năm 2006, bão Ketsana năm 2009 và bão Molave năm 2020 có ảnh hưởng không nhỏ đến các tỉnh miền Trung nước ta.

Những du khách kể lại hành trình mắc kẹt ở Đà Nẵng đợi bão tan trong khách sạn: lo lắng nhưng cũng ấm lòng - Ảnh 1
Bão Noru được dự báo có sức tàn phá mạnh. Ảnh: Internet

Các trung tâm dự báo bão của Hoa Kỳ, Hồng Kông, Trung Quốc đều đánh giá bão Noru ở cấp siêu bão (cấp 16 trở lên) khiến những nơi bị bão đổ bộ phải hứng chịu nhiều tổn thất.

Trong khi đó, nhiều người dân đã chuẩn bị cho chuyến đi dài 3 ngày nhưng sau đó, hầu hết họ đều gặp phải lịch trình kéo dài hơn dự tính. Khi nghe tin có bão, lịch bay buộc lòng phải dời lại hôm sau, các hãng bay hỗ trợ và thông báo đến du khách để họ tránh các nguy hiểm. Lúc này, nhiều người đã phải ẩn trú tại những khách sạn địa phương, họ gặp tình trạng mắc kẹt và buộc trú ẩn chờ ngày bão tan.

Những du khách kể lại hành trình mắc kẹt ở Đà Nẵng đợi bão tan trong khách sạn: lo lắng nhưng cũng ấm lòng - Ảnh 2

 

Những du khách kể lại hành trình mắc kẹt ở Đà Nẵng đợi bão tan trong khách sạn: lo lắng nhưng cũng ấm lòng - Ảnh 3
Khách sạn được gia cố lại chắc chắn. Ảnh: Zing News

Theo Khánh Hà (du khách Hà Nội) chia sẻ trên Zing News cho hay: “Khi nghe tin bão vào, chúng tôi rất sốt ruột và muốn đổi vé bay về nhưng không kịp”. “Bão đến, tôi và nhóm bạn chỉ dám ngồi yên trong phòng và đợi.” - Minh Anh (du khách TP.HCM) cũng bày tỏ.

Do đi du lịch không chuẩn bị sẵn thức ăn, nhóm cũng mong muốn mua thêm thuốc và các thực phẩm đóng gói. Tuy nhiên, khi đến hai cửa hàng tiện lợi gần nơi ở, “các gian hàng đều đã trống trơn”. Việc mua thức ăn và các loại thuốc lúc này khan hiếm hơn.

Theo chị Hà, mức ‘cầu vượt quá cung’ nên các siêu thị và cửa hàng tiện lợi đều ‘cháy hàng’ trong tích tắc. Các siêu thị ở trung tâm thành phố thêm hàng liên tục nhưng đều hết sạch, đặc biệt là mì gói. Tuy nhiên, Minh Anh cũng nhận định, không có ai gom hàng số lượng lớn, “mọi người đều chừa phần cho nhau”.

Những du khách kể lại hành trình mắc kẹt ở Đà Nẵng đợi bão tan trong khách sạn: lo lắng nhưng cũng ấm lòng - Ảnh 4
Khách sạn thêm thức ăn cho du khách. Ảnh: Zing News

Tại khách sạn, Jessie (Đà Lạt) chia sẻ chuyến công tác ‘đáng nhớ’ vì cô phải ở lại tránh bão và chưa từng rơi vào hoàn cảnh này bao giờ. Cô cho hay, khách sạn chuẩn bị và hướng dẫn du khách rất chu đáo, cô được tặng thêm bánh và sữa để dùng trong những ngày bão này. “Điều này làm mình cảm thấy ấm lòng", Jessie bày tỏ. Ngoài ra, khách sạn đã gia cố lại nhà cửa chắc chắn, họ cũng chuẩn bị sẵn máy phát điện nên không có gì đáng lo ngại.

Những du khách kể lại hành trình mắc kẹt ở Đà Nẵng đợi bão tan trong khách sạn: lo lắng nhưng cũng ấm lòng - Ảnh 5
Nhiều du khách bị mắc kẹt lại Đà Nẵng. Ảnh: Internet

Mặc dù lịch trình công tác hay du lịch bị ảnh hưởng không nhỏ do bão, tuy nhiên, mọi du khách đều hiểu và thông cảm.

Trong khi đó, nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng thông báo giảm giá, miễn phí phòng ở cho người dân, du khách tránh bão. Nhiều khách sạn lớn giảm giá chỉ còn 60.000 đồng/đêm/phòng 2 khách, sẵn sàng đón bất cứ người dân nào có nhu cầu tránh bão. Một chủ khách sạn chia sẻ với Zing News, "Ăn ở mình lo, chỉ cần mọi người an toàn. Khách sạn rộng, nhiều phòng, kiên cố, ai đến giờ nào bất kể buổi đêm, cứ gọi điện là mình đón”. Và khách sạn đã có nhiều người tránh bão trú ngụ, chủ yếu là sinh viên, người dân không có nhà cửa kiên cố.

Những du khách kể lại hành trình mắc kẹt ở Đà Nẵng đợi bão tan trong khách sạn: lo lắng nhưng cũng ấm lòng - Ảnh 6
Người dân sau bão. Ảnh: Zing News

Mặc dù nhiều nơi tại miền Trung ghi nhận tình trạng mất điện, cây cối bị đổ gãy, nhiều nhà và mái tôn đã bị sập có ảnh hưởng không nhỏ, tuy nhiên những người dân đã có nơi trú ẩn, hoặc trở về nhà an toàn, nhanh chóng. Sau bão Noru, hàng trăm thứ ngổn ngang, tuy nhiên, chúng ta gần như đã chống bão một cách thành công.

Những du khách kể lại hành trình mắc kẹt ở Đà Nẵng đợi bão tan trong khách sạn: lo lắng nhưng cũng ấm lòng - Ảnh 7

 

Những du khách kể lại hành trình mắc kẹt ở Đà Nẵng đợi bão tan trong khách sạn: lo lắng nhưng cũng ấm lòng - Ảnh 8
Nhiều nơi tại Đà Nẵng cây cối đổ sập, mất điện ở nhiều nơi trên thành phố. Ảnh: Thanh niên

Cũng theo Báo Thanh niên vào ngày 28/9, Bão Noru đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong sáng nay 28.9, sau khi đi sâu vào khu vực Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi, bão Noru (bão số 4) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Khung cảnh tang thương, nước sông dâng ngập chợ và nhà dân, cây cối đổ sập, bật gốc tại Quảng Nam sau bão

Khung cảnh tang thương, nước sông dâng ngập chợ và nhà dân, cây cối đổ sập, bật gốc tại Quảng Nam sau bão

Tại Thành phố Tam Kỳ và Hội An, nhiều nơi ngập sâu hơn nửa mét, cây cối ngã đổ, người và phương tiện di chuyển khó khăn, nước chảy xiết.

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