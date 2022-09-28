Khung cảnh tang thương, nước sông dâng ngập chợ và nhà dân, cây cối đổ sập, bật gốc tại Quảng Nam sau bão

Xã hội 28/09/2022 11:18

Tại Thành phố Tam Kỳ và Hội An, nhiều nơi ngập sâu hơn nửa mét, cây cối ngã đổ, người và phương tiện di chuyển khó khăn, nước chảy xiết.

Sau một đêm bị càn quét bởi cơn bão Noru, khung cảnh bão ngập tại các tỉnh miền Trung tang thương vô cùng. Hàng loạt cây cối ngã đổ ngổn ngang, hầu hết nhà dân đều xảy ra tình trạng tốc mái, cây cối gãy đổ nằm la liệt và hàng ngàn trạm biến thế đã xảy ra tình trạng mất điện.

Tại tỉnh Quảng Nam, vào 6h sáng nay, UBND tỉnh đã quyết định cho phép người dân và các phương tiện được lưu thông bình thường để đảm bảo các hoạt động đi lại, sản xuất, sinh hoạt của người dân, tuy nhiên, mưa gió vẫn lớn và nhiều người còn hoảng sợ và đề phòng bão.

Khung cảnh tang thương, nước sông dâng ngập chợ và nhà dân, cây cối đổ sập, bật gốc tại Quảng Nam sau bão - Ảnh 1

 

Khung cảnh tang thương, nước sông dâng ngập chợ và nhà dân, cây cối đổ sập, bật gốc tại Quảng Nam sau bão - Ảnh 2

 

Khung cảnh tang thương, nước sông dâng ngập chợ và nhà dân, cây cối đổ sập, bật gốc tại Quảng Nam sau bão - Ảnh 3
Tại Hội An, nhiều cây cổ thụ ngã sập lên các mái nhà cổ dù đã được che chắn. Ảnh: VTC News

Theo thông tin tại VTC News, ghi nhận tại Hội An (Quảng Nam) hàng loạt gốc cây cổ dù đã được chống đỡ song vẫn không chịu được sức càn quét của cơn bão Noru. Cây xanh lâu năm bật gốc, đè lên mái nhà cổ trên đường dẫn vào chợ. Trước đó, nhiều nơi đã bị mất điện vì cây xanh ngã đổ kéo theo nhiều dây điện ngã xuống theo.

Khung cảnh tang thương, nước sông dâng ngập chợ và nhà dân, cây cối đổ sập, bật gốc tại Quảng Nam sau bão - Ảnh 4

 

Khung cảnh tang thương, nước sông dâng ngập chợ và nhà dân, cây cối đổ sập, bật gốc tại Quảng Nam sau bão - Ảnh 5

 

Khung cảnh tang thương, nước sông dâng ngập chợ và nhà dân, cây cối đổ sập, bật gốc tại Quảng Nam sau bão - Ảnh 6

 

Khung cảnh tang thương, nước sông dâng ngập chợ và nhà dân, cây cối đổ sập, bật gốc tại Quảng Nam sau bão - Ảnh 7
Một người dân ra ngoài dọn dẹp cây sau bão, nước sông dâng vô cùng khó di chuyển. Ảnh: VTC News

Các tuyến đường ở trung tâm thành phố như: Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trường Tộ, Lý Thường Kiệt..., cây cối bật gốc, nằm la liệt chắn ngang đường.

Thông tin từ VTV cập nhật tình hình tại thành phố Tam Kỳ hay Tiên Phước (Quảng Nam) cũng xảy ra tình trạng nước sông dâng ngập chợ và nhiều tuyến đường, khung cảnh ngổn ngang sau khi bão số 4 đổ bộ.

Khung cảnh tang thương, nước sông dâng ngập chợ và nhà dân, cây cối đổ sập, bật gốc tại Quảng Nam sau bão - Ảnh 8

 

Khung cảnh tang thương, nước sông dâng ngập chợ và nhà dân, cây cối đổ sập, bật gốc tại Quảng Nam sau bão - Ảnh 9
Nước sông dâng ngập nhà dân. Ảnh: VTV

Khung cảnh bên trong của ngôi trường cũng đã bị bão phá tan nát. Các mái tôn đều bị bão đánh bật. Bên ngoài, nhiều mái che, bảng hiệu bị gió xé toạc, nằm ngổn ngang.

Khung cảnh tang thương, nước sông dâng ngập chợ và nhà dân, cây cối đổ sập, bật gốc tại Quảng Nam sau bão - Ảnh 10

 

Khung cảnh tang thương, nước sông dâng ngập chợ và nhà dân, cây cối đổ sập, bật gốc tại Quảng Nam sau bão - Ảnh 11

 

Khung cảnh tang thương, nước sông dâng ngập chợ và nhà dân, cây cối đổ sập, bật gốc tại Quảng Nam sau bão - Ảnh 12

 

Khung cảnh tang thương, nước sông dâng ngập chợ và nhà dân, cây cối đổ sập, bật gốc tại Quảng Nam sau bão - Ảnh 13
Bên trong ngôi trường bị bão đánh sập. Ảnh: VTV

Trước đó, theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết ghi nhận tại toàn địa bàn, có khoảng 3.997 trạm biến áp bị mất điện (chưa khôi phục). Ghi nhận thiệt hại về nhà cửa, cây cối ngã đổ… tuy nhiên chưa thống kê được số lượng cụ thể.

Khung cảnh tang thương, nước sông dâng ngập chợ và nhà dân, cây cối đổ sập, bật gốc tại Quảng Nam sau bão - Ảnh 14
Nhiều nơi nước sông dâng ngập đường phố. Ảnh: Internet

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 28/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 7.

Người dân Cửa Đại ở khu sơ tán tránh bão NORU: "Không biết khi về mình còn nhà không?!"

Người dân Cửa Đại ở khu sơ tán tránh bão NORU: "Không biết khi về mình còn nhà không?!"

Trường tiểu học Cẩm An 1 đang là điểm sơ tán tập trung của hơn 130 người dân trên địa bàn phường Cửa Đại, TP. Hội An.

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Từ khóa:   bão Noru siêu bão Noru Hội An Quảng Nam

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