Yên Bái: Phát hiện một nữ công nhân tử vong trong bể chứa nước chưa rõ nguyên nhân

Xã hội 28/09/2022 10:20

Sau hơn 5 tiếng tìm kiếm, các công nhân đã phát hiện chị tử vong trong bể chứa nước, nơi này hàng ngày rất ít người qua lại.

Được biết, chị Tạ Thị D., nạn nhân trong vụ tử vong tại bể nước ở công ty gỗ thuộc tỉnh Yên Bái hiện là chủ quản bộ phận vá ván của công ty này.

Theo thông tin cụ thể từ Báo tin tức, ngày 27/9, ông Đào Bá Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một nữ công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam tử vong tại bể nước trong khuôn viên của công ty chưa rõ nguyên nhân.

Yên Bái: Phát hiện một nữ công nhân tử vong trong bể chứa nước chưa rõ nguyên nhân - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để xác minh nguyên nhân vụ việc. Ảnh: TTXVN

Theo đó, từ khoảng 10 giờ ngày 27/9 đến khoảng 15 giờ 20 phút, mọi người trong công ty không thấy chị D. trở lại nơi làm việc, điện thoại vẫn có ở nơi làm nên đã đi tìm kiếm. Đến bể nước cuối xưởng sản xuất họ phát hiện thi thể chị Tạ Thị Dung nổi lên trên. Những người chứng kiến vụ việc đã báo lãnh đạo công ty xử lý.

Theo thông tin từ VTV, nạn nhân được xác định là chị Tạ Thị D. (sinh năm 1988, trú tại thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Vụ việc chị D. tử vong bất ngờ tại bể chứa nước hiện vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Yên Bái nữ công nhân tử vong xưởng gỗ

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