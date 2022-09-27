Những người lao động ở đây đã rất bức xúc vì Giám đốc có hành vi sai sự thật, thông báo và đăng kèm hình ảnh gây phản cảm về họ.

Mới đây, một thông báo sa thải kèm hình ảnh cây kéo cắt cổ người đàn ông trên bảng tin Công ty Liyama Seiki đã khiến nhiều người phẫn nộ. Cụ thể, theo thông tin từ báo Người Lao Động cho hay, trước đó, 2 công nhân của Công ty Liyama Seiki là anh T.Q.V. và anh N.V.T. có đơn xin nghỉ việc và đã được lãnh đạo công ty chấp thuận.

Tuy nhiên, chiều 23-9, vị giám đốc doanh nghiệp này lại ký thông báo và dán lên bảng tin Công ty với nội dung sa thải 2 công nhân trên, kèm theo hình ảnh một người đàn ông bị cây kéo cắt ngang cổ. Vụ việc đã gây bức xúc không nhỏ đến những người lao động.

Thông báo sa thải kèm hình ảnh cây kéo cắt cổ người đàn ông trên bảng tin công ty gây bức xúc cho người lao động. Ảnh: Người Lao Động

Ngoài ra, vị giám đốc này cũng bị phản ánh có thái độ chèn ép nhân viên, thường xuyên vào nhà vệ sinh chụp ảnh công nhân đưa lên trang mạng nội bộ; tự ý ra vào phòng nghỉ của công nhân trong giờ nghỉ để kiểm tra, gây mất giấc ngủ và quyền riêng tư của công nhân.

Theo Báo Giao thông, ngay sau đó, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đã làm việc với lãnh đạo và đại diện người lao động của công ty này. Vụ việc trên được đại diện công ty giải thích, vị giám đốc này chưa hề thông qua các phòng ban, người này đã tự làm, tự đăng trên bảng tin của công ty. Việc giám đốc công ty dán văn bản thông báo sa thải kèm theo hình ảnh kéo cắt cổ làm cho công nhân bức xúc là không đúng nguyên nhân có thể là do dịch sai nội dung.

Hành động này đã gây bức xúc trong người lao động và hiện công ty đang làm việc để khắc phục sự việc trên.

Chủ tịch TP Quy Nhơn phân tích nguyên nhân tự tử của cô giáo Bình Định sau 4 ngày mất tích Cho đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa công bố về nguyên nhân cái chết của cô giáo Bình Định. Thông tin về cô giáo tự tử trước đó đã khiến nhiều người xót thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buc-xuc-vu-cong-nhan-xin-nghi-viec-giam-doc-tu-y-dan-thong-bao-sa-thai-kem-hinh-anh-nguoi-bi-keo-cat-co-507325.html