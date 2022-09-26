Chủ tịch TP Quy Nhơn phân tích nguyên nhân tự tử của cô giáo Bình Định sau 4 ngày mất tích

Xã hội 26/09/2022 09:36

Cho đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa công bố về nguyên nhân cái chết của cô giáo Bình Định. Thông tin về cô giáo tự tử trước đó đã khiến nhiều người xót thương.

Mới đây, chủ tịch TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhận định trên Báo Người Lao Động nguyên nhân dẫn đến việc cô giáo P. tự tử có thể là do trầm cảm bởi sống trong hoàn cảnh xa gia đình, chồng con. Theo ông, báo cáo của Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Quy Nhơn cho thấy cô giáo P. là người hiền lành, dễ thương, tận tụy với nghề và hết lòng vì học sinh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô giáo này có biểu hiện sống khép kín, ít gần gũi với đồng nghiệp trong trường.

Trong lá thư để lại, cô P. cho biết áp lực công việc lớn, thời gian quá ít nhưng lượng công việc quá nhiều, cô lo lắng không rõ có sai sót gì hay không. "Nhưng có một việc mà em không thể chấp nhận được, đó là điều khiến em phải ra đi hôm nay" - bức thư viết nhưng không nêu rõ việc không thể chấp nhận được đó là gì. Thư cũng có đoạn gởi gắm con nhỏ cho ông bà ngoại nuôi, giải quyết chuyện nhà cửa, trả nợ…

Chủ tịch TP Quy Nhơn phân tích nguyên nhân tự tử của cô giáo Bình Định sau 4 ngày mất tích - Ảnh 1

Nơi phát hiện thi thể cô giáo V.T.H.P sau 4 ngày mất tích. Ảnh: Người Lao Động

Ông Nam cũng cho rằng lý do cụ thể khiến cô giáo uống thuốc độc tự tử thì phải chờ kết luận từ phía cơ quan công an. Tuy nhiên, việc phụ huynh học sinh đến trường phản ánh về việc cô giáo P. đánh học sinh không phải là nguyên nhân chính khiến cô giáo này tự tử. Bởi vụ việc này đã giải quyết xong, phụ huynh cũng hứa bỏ qua chuyện này.

Theo thông tin từ Báo Thanh niên trước đó, sau khi không thấy cô giáo trở về lớp dạy như bình thường và người nhà cũng đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm cô thì thi thể cô sau đó được phát hiện tại địa điểm vắng người. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện bức thư tuyệt mệnh của cô giáo để lại.

Chủ tịch TP Quy Nhơn phân tích nguyên nhân tự tử của cô giáo Bình Định sau 4 ngày mất tích - Ảnh 2
Bức thư tuyệt mệnh do cô giáo P. để lại. Ảnh: Zing News

Sáng 25/9, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) cũng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân cô giáo V.T.H.P. (33 tuổi, ngụ huyện Phù Cát) tử vong. Gia đình sau đó đã vào nhận diện và làm thủ tục để đưa về nhà ở huyện Phù Cát lo hậu sự.

Hiện vụ việc vẫn đang chờ công an phân tích và kết luận.

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