Mới đây, chủ tịch TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhận định trên Báo Người Lao Động nguyên nhân dẫn đến việc cô giáo P. tự tử có thể là do trầm cảm bởi sống trong hoàn cảnh xa gia đình, chồng con. Theo ông, báo cáo của Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Quy Nhơn cho thấy cô giáo P. là người hiền lành, dễ thương, tận tụy với nghề và hết lòng vì học sinh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô giáo này có biểu hiện sống khép kín, ít gần gũi với đồng nghiệp trong trường.

Trong lá thư để lại, cô P. cho biết áp lực công việc lớn, thời gian quá ít nhưng lượng công việc quá nhiều, cô lo lắng không rõ có sai sót gì hay không. "Nhưng có một việc mà em không thể chấp nhận được, đó là điều khiến em phải ra đi hôm nay" - bức thư viết nhưng không nêu rõ việc không thể chấp nhận được đó là gì. Thư cũng có đoạn gởi gắm con nhỏ cho ông bà ngoại nuôi, giải quyết chuyện nhà cửa, trả nợ…