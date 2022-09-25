Luật sư: Căn cứ phục hồi điều tra, giám định ADN như vụ ‘Tịnh thất bồng lai’ vì tình tiết đặc biệt, tôn trọng sự thật

Xã hội 25/09/2022 15:13

Vụ việc ‘Tịnh thất bồng lai’ được cơ quan chức năng phục hồi làm rõ. Điều này được nhiều người đặt câu hỏi vì sao lại phục hồi điều tra, quá trình phục hồi diễn ra như thế nào?

Cụ thể, theo thông tin tại Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/9, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN 28 người gồm cả trẻ em thời gian qua sinh sống tại “Tịnh thất bồng lai” để xác định mối quan hệ.

Cơ quan này đã có quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Lê Tùng Vân và một số người. Đại diện Cơ quan an ninh điều tra Công an Long An cho biết, thời gian qua, có những tin báo, tố giác cho rằng những đứa trẻ ở “Tịnh thất bồng lai” không phải là trẻ mồ côi như Lê Tùng Vân và những người lớn sinh sống tại đó thông tin.

Luật sư: Căn cứ phục hồi điều tra, giám định ADN như vụ ‘Tịnh thất bồng lai’ vì tình tiết đặc biệt, tôn trọng sự thật - Ảnh 1
Phục hồi điều tra vụ Tịnh thất bồng lai. Ảnh: Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Tin báo tố giác cho rằng, Lê Tùng Vân và những người lớn ở “Tịnh thất bồng lai” đã giả mạo nuôi trẻ mồ côi để lừa gạt, nhận tài trợ, chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, cơ quan điều tra đã tiến hành lấy mẫu của những trẻ em và những người lớn thời gian qua sinh sống tại đây để xác định ADN xem có mối quan hệ thân thích gì không.

Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội chia sẻ pháp lý trên Báo An ninh thủ đô cho rằng, việc phục hồi điều tra vì có những tình tiết đặc biệt, tôn trọng sự thật trong tố tụng hình sự.

Về căn cứ phục hồi điều tra vụ án hình sự, theo Khoản 1 Điều 235 Bộ luật TTHS 2015, khi có lý do để hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định tạm đình chỉ điều tra thì CQĐT ra quyết định phục hồi điều tra, nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư: Căn cứ phục hồi điều tra, giám định ADN như vụ ‘Tịnh thất bồng lai’ vì tình tiết đặc biệt, tôn trọng sự thật - Ảnh 2
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Cũng theo Luật sư Hồng Vân, về nguyên tắc, thẩm quyền ra quyết định phục hồi điều tra thuộc CQĐT. Tuy nhiên, nếu việc điều tra trước đây bị đình chỉ dựa trên các căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự mà bị can không đồng ý và yêu cầu điều tra lại thì CQĐT hoặc Viện Kiểm sát cùng cấp đều có quyền ra quyết định phục hồi điều tra.

Quy định về phục hồi điều tra là sự thể hiện trên thực tế nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan trong tố tụng hình sự. Nó cho phép các cơ quan tiến hành tố tụng có điều kiện để khắc phục những sai sót có thể có trong quá trình khám phá vụ án hình sự bởi những lý do khác nhau.

Nếu quá trình điều tra tội phạm rất nghiêm trọng, thời gian sẽ không quá 3 tháng và đối với tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng thời gian không quá 2 tháng kể từ khi quyết định.

Cũng vào chiều ngày 24/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã tiến hành việc lấy mẫu xét nghiệm ADN 23 người đang sống tại Tịnh thất bồng lai bao gồm các trẻ em.

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