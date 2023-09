Luật sư: Căn cứ phục hồi điều tra, giám định ADN như vụ ‘Tịnh thất bồng lai’ vì tình tiết đặc biệt, tôn trọng sự thật

Cụ thể, theo thông tin tại Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/9, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN 28 người gồm cả trẻ em thời gian qua sinh sống tại “Tịnh thất bồng lai” để xác định mối quan hệ.

Cơ quan này đã có quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Lê Tùng Vân và một số người. Đại diện Cơ quan an ninh điều tra Công an Long An cho biết, thời gian qua, có những tin báo, tố giác cho rằng những đứa trẻ ở “Tịnh thất bồng lai” không phải là trẻ mồ côi như Lê Tùng Vân và những người lớn sinh sống tại đó thông tin.