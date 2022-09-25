Tại Bệnh viện đa khoa Long An, 6 thanh niên này đã giả làm bệnh nhân cấp cứu rồi truy sát người bệnh, đập phá nhiều máy móc.

Vụ việc hiện đang được công an điều tra. Theo thông tin từ Zing News cho hay, ngày 25/9, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, cho biết đơn vị đang phối hợp Công an TP Tân An đang xác minh làm rõ nhóm thanh niên xông vào khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Long An truy sát bệnh nhân.

Trong lúc bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân, 6 nam thanh niên đi 2 xe máy giả chở người đi cấp cứu vượt qua cổng bảo vệ, vào bên trong tìm kiếm bệnh nhân.

Bệnh viện nơi xảy ra tình trạng. Ảnh: VTC News

“Lúc nhóm người xông vào khoa cấp cứu, bệnh nhân Bình đang được các bác sĩ đưa vào phòng để khâu vết thương nên không bị phát hiện”, ông Phúc cho biết thêm.

Cũng theo thông tin từ VTC News, khi đến Khoa cấp cứu, 3 trong số 6 người này cầm hung khí tìm anh B. và người đưa bệnh nhân này vào bệnh viện.

Người đi cùng đang chờ bệnh nhân B. khâu vết thương, thấy nhóm người trên liền chạy vào buồng lưu cấp cứu, nấp dưới dàn máy thở. Nhóm 3 người nhìn thấy liền dùng hung khí chém vào máy thở.

Trong lúc và sau khi gây rối, nhóm bị bảo vệ bệnh viện truy đuổi, đồng thời báo Công an phường 3, Công an TP Tân An, Công an hình sự tỉnh Long An.

Bảo vệ cũng đóng tất cả cổng, nhóm này chạy xe xuống khu vực nhà máy nước sinh hoạt rồi bỏ xe trốn thoát. Hai xe máy đã được Công an hình sự tiếp nhận xử lý.

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