Đắk Lắk: Bắt giữ thiếu nữ 17 tuổi ra tay sát hại bạn vì mâu thuẫn nói xấu trên mạng xã hội

Xã hội 25/09/2022 13:53

Vì phát hiện bạn nói xấu trên mạng xã hội, thiếu nữ đã dùng dao đâm 2 nhát khiến nạn nhận ngã gục, lủng phổi.

Công an đã ra quyết định điều tra và bắt giữ thiếu nữ 17 tuổi này nghi ngờ chủ mưu sát hại người. Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho hay, sáng 25-9, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hà V. (17 tuổi; ngụ xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giết người.

Cô gái này đã nhẫn tâm ra tay với đối tượng được xem là chủ mưu nói xấu mình. Sau cuộc nói chuyện không hòa giải, thiếu nữ này đã thủ sẵn dao trên người và ra tay đâm cô gái nói trên.

Đắk Lắk: Bắt giữ thiếu nữ 17 tuổi ra tay sát hại bạn vì mâu thuẫn nói xấu trên mạng xã hội - Ảnh 1
Cô gái nghe lệnh bắt giữ. Ảnh: Người Lao Động

Theo báo VietNamNet, khoảng 15h30’, ngày 15/5, V. lấy một con dao bỏ vào giỏ sách rồi đến quán cà phê gặp K. và L.

Tại điểm hẹn, K. không nói rõ mọi chuyện để giải quyết mâu thuẫn giữa mình và L. nên V. đã rút dao đâm K. một nhát nhưng không trúng.

Tiếp đó, V. cầm dao đâm thêm một nhát, trúng vào vùng lưng trái của K. Bị đâm, K. bỏ chạy được vài bước thì ngã quỵ xuống đất.

Sau khi gây án, V. bỏ đi về. Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện xác định bị thủng phổi, tỉ lệ thương tật là 17%. Hiện, công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

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